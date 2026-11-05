Aurea : le chiffre d'affaires bondit de 16% au 3e trimestre, porté par les cours des matières premières

Après un 1er trimestre marqué par un environnement défavorable suivi d'un net rebond au 2e trimestre, l'activité d'Aurea a continué de s'améliorer au 3e trimestre 2026. Sur cette période, le chiffre d'affaires a crû de 16% sur un an à 49,7 millions d'euros. Cette évolution bénéficie de l'environnement plus favorable sur les marchés des matières premières, marqué par une hausse significative des cours des hydrocarbures et des métaux dans un contexte de fortes tensions géopolitiques internationales.

En cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le groupe (spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées, des déchets de PVC, de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 157,5 MEUR par rapport à la même période de 2025.

Dans un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain, Aurea aborde la fin de l'exercice avec prudence, malgré l'amélioration progressive de l'activité observée depuis le 2e trimestre.

La visibilité sur les carnets de commandes reste en effet limitée et conduit la société à maintenir une gestion rigoureuse de ses activités et de ses ressources.

Elle poursuit ainsi ses actions visant à renforcer durablement sa performance opérationnelle, notamment à travers les plans de redressement engagés et la rationalisation du portefeuille d'activités.

Aurea reste également "attentif aux opportunités de croissance externe et aux opérations de cession ciblées, dans une démarche de création de valeur durable."