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Roche Bobois en retrait, TP Icap Midcap toujours à la vente après le changement de gouvernance
information fournie par AOF 06/08/2026 à 14:19
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(Zonebourse.com) - Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme se replie de 1,32% ce jeudi en début d'après-midi à la Bourse de Paris alors que le groupe a procédé la semaine dernière à un remaniement de sa gouvernance avec notamment l'annonce du départ de Guillaume Demulier, président du directoire depuis 2019.

Pour assurer la continuité de la gouvernance, Roche Bobois a nommé Eric Amourdedieu à la présidence du Directoire. Membre du Directoire et Directeur Général jusqu'à présent, il a rejoint le groupe en 2001 après un parcours chez L'Oréal. Stéphanie Berson, Directrice Financière depuis plusieurs années et présente au sein du groupe depuis 2016, est promue directrice générale.

Pour TP Icap Midcap, les difficultés rencontrées récemment par Roche Bobois sont avant tout liées à un environnement de marché moins favorable qu'à des problèmes de management. Le bureau d'études rappelle toutefois avoir exprimé des réserves sur la stratégie de réintégration des franchisés en propre, dont les bénéfices restent à démontrer dans le contexte actuel.

Dans l'attente d'un premier échange avec la nouvelle équipe dirigeante afin d'évaluer ses priorités stratégiques et les mesures envisagées pour relancer la dynamique du groupe, TP Icap Midcap maintient sa recommandation "vente" sur le titre.

Cette prudence reflète les incertitudes qui continuent de peser sur les perspectives de Roche Bobois, malgré une transition managériale qui s'inscrit dans une logique de continuité.

Depuis le début de l'année, l'action Roche Bobois chute de près de 30%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 14:19:00.

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