Roche Bobois : deux démissions coup sur coup au conseil de surveillance

Denis Terrien et Lan Cittadini Cesi ont quitté le conseil de surveillance du groupe français d'ameublement en octobre. Réduite à sept membres, l'instance estime disposer des moyens nécessaires pour poursuivre ses missions.

Deux démissions en moins de deux semaines. Denis Terrien a quitté le conseil de surveillance de Roche Bobois le 15 octobre, suivi de Lan Cittadini Cesi le 27 octobre. Réuni le 2 novembre, le conseil a pris acte de sa nouvelle composition, ramenée à sept membres.

La continuité mise en avant

L'instance estime pouvoir continuer à assurer pleinement ses missions, dans un cadre "efficace et adapté aux besoins de la Société", selon un communiqué publié mardi 2 novembre.

Le groupe ne précise pas les raisons de ces départs. Il n'annonce aucun remplacement ni changement de direction opérationnelle. Le conseil remercie les deux membres démissionnaires "pour leur contribution à ses travaux depuis leur nomination".

Une activité toujours sous pression

Ces départs surviennent dans une période difficile pour le groupe. Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de 7,3%, à 86,5 MEUR. Les commandes des magasins en propre ont diminué de 6,8%. Roche Bobois a maintenu toutefois ses prévisions pour le second semestre. Aucun lien avec les démissions n'est évoqué dans le communiqué de gouvernance.

Le spécialiste de l'ameublement poursuit le développement de son réseau international, avec notamment l'ouverture récente d'un magasin en propre à Porto et de nouvelles implantations prévues au Luxembourg, au Mexique et en France.