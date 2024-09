Roche Bobois : des résultats semestriels en repli

(AOF) - Dans un contexte de marché moins porteur pour le marché de l'ameublement, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 204,4 millions d'euros, en repli de -7,8% à changes courants (-8% à changes courants). Il aurait pu être supérieur sans le décalage ponctuel de livraisons de 5 millions d'euros sur le second semestre lié à un retard logistique chez un fournisseur en Italie. Le résultat net s'établit à 8,1 millions d'euros contre 19,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Comme attendu, l'Ebitda s'élève à 36,6 millions d'euros (-26,6% par rapport au premier semestre 2023).

Ce niveau est conforme aux dernières attentes, dans un contexte de baisse des volumes et de montée en puissance encore progressive de la rentabilité des nouveaux magasins, dont les magasins franchisés récemment intégrés.

Sur ce semestre, la marge d'Ebitda ressort à 17,9% contre 22,5% il y a un an.

Les charges opérationnelles courantes sont restées globalement très bien maîtrisées, le modèle de charges en partie variable a permis de contrebalancer l'impact de la diminution des volumes livrés et celui de l'élargissement du périmètre des magasins en propre (avec une montée en puissance encore progressive de leur rentabilité).

Le groupe conserve une structure financière très saine, avec une capacité d'autofinancement solide de 36,6 millions d'euros au 30 juin 2024 et un free cash-flow de 13,7 millions d'euros (vs. 6,8 millions d'euros au premier semestre 2023). La trésorerie disponible se maintient à 65,5 millions d'euros, au même niveau que celle du 31 décembre 2023.

Le volume d'affaires à fin août 2024 s'est inscrit dans la même tendance qu'à fin juin. Les magasins en propre affichent un niveau de prises de commandes cumulées de 236,7 millions d'euros, strictement identique à celui de l'an dernier.

Le volume d'affaires total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 385,2 millions d'euros (-3,5% à changes courants).

Dans ce contexte, le groupe entend accélérer le rythme de livraisons de son portefeuille de commandes au second semestre mais ne pourra rattraper en totalité le retard pris au premier semestre pour réitérer le record de chiffre d'affaires de l'année 2023.

Sur l'ensemble de l'année 2024, Roche Bobois vise désormais un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 418 repli de ses résultats semestriels (d'un niveau supérieur à l'exercice 2022) et un Ebitda mécaniquement impacté de 15 à 20% par rapport à 2023.

