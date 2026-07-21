ROCHE BOBOIS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2026 : 188 M EUR (-8,9% À CHANGES COURANTS ET -7,2% À CHANGES CONSTANTS)

Paris, le 21 juillet 2026

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son chiffre d'affaires et son volume d'affaires du premier semestre 2026.

Comme attendu, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a suivi une tendance comparable à celle du premier dans un contexte économique global incertain qui pèse sur la consommation. Roche Bobois SA clôture ce premier semestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 187,9 M€, en repli de -8,9 % à changes courants par rapport au premier semestre 2025 (-7,2% à changes constants). Le repli est visible sur l'ensemble des zones géographiques, à l'exception de Cuir Center qui est en croissance sur la période (+6,5% par rapport au premier semestre 2025).

En termes de volume d'affaires, les prises de commandes des magasins en propre au deuxième trimestre sont en légère amélioration séquentielle par rapport au début d'année, avec notamment un retour de la croissance en dollars sur la zone États-Unis/Canada. En cumul à fin juin 2026, le volume d'affaires des magasins en propre s'élève à 167,1 M€ (-8,8% à changes courants et -6,6% à changes constants). Le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) suit la même tendance et atteint à 266,4 M€ à fin juin 2026 (-9,2% à changes courants et -7,4% à changes constants).

Enfin, le portefeuille de commandes [1] est de 122,7 M€ au 30 juin 2026, identique à son niveau de fin 2025 (il était de 133,1 M€ au 30 juin 2025).

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2025 2026 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1 er trimestre 95,2 87,1 -8,6% -5,6% 2 ème trimestre 111,0 100,8 -9,2% -8,8% 1 er semestre 206,2 187,9 -8,9% -7,2%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés). Le volume d'affaires permet de mesurer l'activité des magasins et d'anticiper le chiffre d'affaires des mois à venir.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE 2026

Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 187,9 M€ au premier semestre 2026, en repli de -8,9 % à changes courants (-7,2% à changes constants). La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante :

En France, le chiffre d'affaires de la marque Roche Bobois atteint 54,0 M€ au premier semestre 2026, en repli de -6,7%, compensé par la bonne dynamique de Cuir Center (+6,5%), qui continue à démontrer sa résilience en gagnant des parts de marché dans un contexte difficile grâce au succès de ses collections et à la puissance de sa communication, unique dans son segment.

le chiffre d'affaires de la marque Roche Bobois atteint 54,0 M€ au premier semestre 2026, en repli de -6,7%, compensé par la bonne dynamique de Cuir Center (+6,5%), qui continue à démontrer sa résilience en gagnant des parts de marché dans un contexte difficile grâce au succès de ses collections et à la puissance de sa communication, unique dans son segment. Le chiffre d'affaires de la zone États-Unis / Canada s'élève à 56,8 M€ au premier semestre 2026 contre

63,9 M€ au premier semestre 2025, en repli de -11,1% à changes courants, significativement affecté par le change (-5,5% à changes constants).

s'élève à 56,8 M€ au premier semestre 2026 contre 63,9 M€ au premier semestre 2025, en repli de -11,1% à changes courants, significativement affecté par le change (-5,5% à changes constants). La zone Europe (hors France) affiche un chiffre d'affaires de 43,4 M€ au premier semestre 2026 (-15,4% à changes courants), en repli toujours marqué en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

affiche un chiffre d'affaires de 43,4 M€ au premier semestre 2026 (-15,4% à changes courants), en repli toujours marqué en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Enfin, la zone Overseas réalise un deuxième trimestre meilleur que le premier et atteint 8,4 M€ sur le semestre (contre 9,3 M€ au premier semestre 2025).

VOLUME D'AFFAIRES

Au deuxième trimestre 2026, le volume d'affaires des magasins en propre (prises de commandes), ressort à 69,9 M€, en repli de -6,1% à changes courants (-5,1% à changes constants) par rapport au deuxième trimestre 2025. Ce niveau d'activité montre une nette amélioration séquentielle par rapport au premier trimestre 2026 (qui affichait un repli de -10,6%).

En France, Cuir Center affiche un niveau d'activité très solide (+14,3% par rapport au deuxième trimestre 2025) compensant partiellement le repli à deux chiffres de Roche Bobois France dans un environnement encore dégradé. Roche Bobois Europe suit la même tendance que Roche Bobois France.

De son côté, la zone États-Unis / Canada est en progression en dollars au deuxième trimestre (+1,6% par rapport à la même période en 2025) soit -1,3% en euros. Ce regain d'activité est particulièrement notable après un début d'année en net repli.

Enfin, la Chine (magasins en propre) progresse de +14,6% au premier semestre 2026, comparé à la même période en 2025.

Au final, au terme de ce premier semestre 2026, le volume d'affaires des magasins en propre (prises de commandes des deux marques Roche Bobois et Cuir Center) ressort à 167,1 M€ contre 183,1 M€ à fin juin 2025 (-8,8% à changes courants et -6,6% à changes constants). Le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 266,4 M€ en cumul à fin juin 2026 (-9,2% à changes courants et de - 7,4% à changes constants).

PERSPECTIVES

Au 30 juin 2026, Roche Bobois SA disposait d'un portefeuille de commandes à livrer [2] de 122,7 M€, au même niveau que celui du 31 décembre 2025. Il était de 133,1 M€ au 30 juin 2025.

L'EBITDA semestriel sera mécaniquement affecté par la diminution du chiffre d'affaires livré. Cependant, ces effets seront partiellement compensés par le remboursement de droits de douanes américains payés en 2025 et remboursés en 2026 et par des plans d'économies. Le Groupe reste prudent sur la suite de cet exercice et continuera à s'appuyer sur la résilience de son modèle économique pour limiter les effets possibles de contraction des volumes.

En ce qui concerne le développement du réseau, la marque Roche Bobois confirme son développement en propre au Luxembourg ainsi qu'un nouveau site à Porto (Portugal). De son côté, Cuir Center a procédé au rachat de son franchisé à Nantes. En parallèle, le Groupe a d'ores et déjà procédé en 2026 au transfert de deux de ses magasins Roche Bobois en propre : à Reims (France) et à Atlanta (États-Unis). Enfin le Groupe poursuit son rythme d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an (au 1 er semestre, le groupe a ouvert deux franchises Roche Bobois à Antalya en Turquie et Kunming en Chine).

Après prise en compte des fermetures, Roche Bobois SA compte, au 30 juin 2026, 336 magasins dont 261 magasins Roche Bobois (126 en propre et 135 en franchise) et 75 magasins Cuir Center (23 en propre et 52 en franchise) [3] .

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2026 le 10 septembre 2026, après bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2026), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 06 19 37 55 31 / sboni@actus.fr

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) S1

2025 S1

2026 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 57,9 54,0 -6,7% -6,7% Roche Bobois US/Canada 63,9 56,8 -11,1% -5,5% Roche Bobois Europe (hors France) 51,2 43,4 -15,4% -15,6% Roche Bobois autres (overseas) 9,2 8,4 -8,9% -8,3% Cuir Center 22,0 23,5 +6,5% +6,5% Corporate 2,0 1,8 -7,2% -7,2% TOTAL 206,2 187,9 -8,9% -7,2%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires S1 2026 266,4 Volume d'affaires franchisés -99,3 Activité d'intermédiaire logistique Chine +2,3 Impact du rythme des commandes et des livraisons -2,6 Redevances +4,9 Autre services rendus +16,1 Chiffre d'affaires S1 2026 consolidé 187,9

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer

[2] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer

[3] Chiffre net retraité des fermetures de la période