ROCHE BOBOIS : BONNE RÉSILIENCE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS AU 1ER SEMESTRE 2025 : CHIFFRE D'AFFAIRES EN LÉGÈRE CROISSANCE (206,2 M EUR ) - EBITDA STABLE (36,7 M EUR ) - SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET SOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé : 206,2 M€ (+0,9% à changes courants et +1,2% à changes constants)

EBITDA courant : 36,7 M€ (vs. 36,6 M€ au S1 2024) - Marge d'EBITDA courant : 17,8%

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts : 34,3 M€ (vs. 36,2 M€ au S1 2024)

Free cash-flow 1 en hausse : 25,3 M€ (contre 13,7 M€ au S1 2024, soit +11,6 M€)

Trésorerie disponible 2 : 57,0 M€ (vs. 54,9 M€ au 31/12/2024) - Trésorerie nette (hors dette locatives IFRS 16) de 17,8 M€

Paris, le 11 septembre 2025

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie ses résultats semestriels 2025. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire le 8 septembre 2025. À la date du présent communiqué, les procédures d'examen limité ont été effectuées.

Dans un contexte de marché encore peu dynamique pour l'ameublement, le Groupe affiche sur ce 1 er semestre 2025 une bonne résilience avec des résultats en ligne avec le 1 er semestre 2024. Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 206,2 M€, en légère croissance de +0,9% à changes courants et +1,2% à changes constants. L'EBITDA ressort stable par rapport au 1 er semestre 2024, à 36,7 M€. La marge d'EBITDA est de 17,8%.

La structure financière du Groupe reste très saine soutenue par une capacité d'autofinancement toujours solide et un free cash-flow [1] de 25,3 M€ (vs. 13,7 M€ au 1 er semestre 2024). La trésorerie disponible [2] est en hausse à 57,0 M€ au 30 juin 2025 (contre 54,9 M€ au 31 décembre 2024).

Sur le plan du volume d'affaires des magasins en propre, après un mois de juin 2025 en net repli, le Groupe a renoué avec la croissance dès le mois de juillet 2025. À fin août 2025, le volume d'affaires des magasins en propre est de 239,0 M€ (+1,0%). Le volume d'affaires total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 378,2 M€ à fin août 2025 contre 385,2 M€ à fin aout 2024 (-1,8 % à changes courants et -0,8 % à changes constants).

Normes IFRS (en M€) 1 er semestre

2024 1 er semestre

2025 Ventes de marchandises 183,1 185,3 Redevances et autres services 21,3 20,9 Chiffre d'affaires 204,4 206,2 Marge brute sur vente de marchandises 60,4% 61,6% Ebitda courant 36,6 36,7 Marge d'EBITDA 17,9% 17,8% Résultat opérationnel courant 12,7 12,3 Résultat opérationnel 12,7 12,3 Résultat financier (2,2) (5,1) Charge d'impôts (2,4) (1,5) Résultat net 8,1 5,8

Bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes – EBITDA stable à 36,7 M€

Au terme de ce 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA s'élève à 206,2 M€, en légère croissance de +0,9 % à changes courants (+1,2% à changes constants).

Le taux de marge brute progresse de +1,2 points à 61,6% (contre 60,4% au S1 2024) bénéficiant en particulier des renégociations réalisées sur les taux de commissions fournisseurs.

Les charges externes sont restées très bien maîtrisées à 50,2 M€ (contre 50,4 M€ au 30 juin 2024) malgré l'évolution du périmètre (impact de +0,6 M€ lié à l'intégration de la Chine). Les charges de personnel progressent légèrement à 46,0 M€ (contre 43,9 M€ au 30 juin 2024, soit +4,9%, dont 1,3 M€ liés à l'intégration de la Chine). L'effectif total du groupe s'établit à 1 153 au 30 juin 2025 contre 1 099 un an plus tôt.

Sur ce semestre, l'EBITDA du Groupe reste stable à 36,7 M€. La marge d'EBITDA est de 17,8%. À noter que, sur ce semestre, l'impact du change sur l'EBITDA de la zone États-Unis/Canada reste très limité à 0,2 M€ (la marge d'EBITDA de cette zone géographique est de 21,7%). À noter par ailleurs que les EBITDA des zones Europe (hors France) et Overseas progressent respectivement de +10,3% (grâce à la bonne performance de la Suisse et l'Allemagne en particulier) et de +48,8% (effet contribution Chine) sur la période.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (en légère progression, à 24,2 M€ au 30 juin 2025 contre 22,6 M€ au 30 juin 2024, liée à un effet IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'élève à 12,3 M€ (vs 12,7 M€ au 30 juin 2024).

Le résultat financier passe de (2,2) M€ au 1 er semestre 2024 à (5,1) M€ au 1 er semestre 2025, sous l'effet de pertes de change liées à l'évolution de la parité euro/dollar (impact de 2,5 M€).

Après prise en compte de l'impôt de (1,5) M€, le résultat net s'établit à 5,8 M€.

Une structure financière saine

Les capitaux propres s'élèvent à 89,9 M€ au 30 juin 2025, à comparer à 97,8 M€ au 31 décembre 2024, sous l'effet des dividendes (12,7 M€ versés en 2025, au titre du résultat 2024) et des rachats d'actions.

La marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts reste solide à 34,3 M€ contre 36,2 M€ au 30 juin 2024.

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à 30,7 M€, en hausse par rapport au 30 juin 2024 (22,3 M€) , incluant notamment une variation limitée du BFR de (4,0) M€ (à comparer à (8,1) M€ au 30 juin 2024).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement s'élèvent à (5,4) M€ au 1 er semestre 2025 (dont 1,0 M€ de rachats d'actions) à comparer à (8,6) M€ au 1 er semestre 2024. Ils intègrent les capex correspondant aux rénovations des magasins Roche Bobois de Harrod's (UK), de Los Angeles (États-Unis) et du Cuir Center de Rouen ; ainsi que les capex liés aux nouvelles ouvertures, à Herblay (France), ouvert en mars 2025, et à Austin (États-Unis) dont l'ouverture est imminente.

Au final, le free cash-flow [3] progresse à 25,3 M€ au 30 juin 2025 contre 13,7 M€ au 30 juin 2024.

Les flux de financement s'élèvent à (21,8) M€ au 30 juin 2025 intégrant (17,0) M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS16), (2,7) M€ de service de la dette et (2,0) M€ d'émission nette d'emprunts [4] .

La trésorerie disponible [5] reste solide à 57,0 M€ contre 54,9 M€ au 31 décembre 2024. Le Groupe est en situation de trésorerie nette [6] positive de 17,8 M€ au 30 juin 2025.

Confirmation des perspectives 2025

À fin juin 2025, le volume d'affaires des magasins en propre s'élevait à 183,1 M€, contre 182,8 M€, en légère hausse de +0,2% (+0,3% à changes constants). Après un mois de juin en net repli, les magasins en propre ont retrouvé, dès le mois de juillet, une dynamique plus favorable.

À fin août 2025, les magasins en propre affichent ainsi un volume d'affaires cumulé de 239,0 M€ contre 236,7 M€ à la même période l'an dernier, soit une croissance de +1,0% à changes courants (+1,7% à changes constants). Le volume d'affaires cumulé total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 378,2 M€ à fin août 2025 contre 385,2 M€ à fin août 2024 (-1,8% à changes courants et -0,8% à changes constants).

Roche Bobois rappelle qu'elle dispose d'un portefeuille de commandes restant à livrer [7] de 133,1 M€ contre 137,5 M€ au 30 juin 2024 (134,7 M€ au 31 décembre 2024).

Pour la deuxième partie d'exercice , Roche Bobois anticipe des effets de change plus significatifs liés à l'évolution de la parité euro/dollar. Les hausses de prix réalisées aux États-Unis (en février et avril 2025) porteront leurs effets au second semestre pour compenser l'impact des droits de douanes sur les produits européens et limiter les impacts change. Le Groupe confirme ainsi son dernier objectif pour l'exercice 2025 à savoir un chiffre d'affaires annuel stable et un EBITDA stable voire en léger repli par rapport à 2024.

Par ailleurs, le groupe Roche Bobois indique que les prochaines ouvertures en propre porteront sur la zone États-Unis/Canada (deux magasins en travaux à Austin et Las Vegas) et le Luxembourg. Roche Bobois poursuit en parallèle son rythme de 5 ouvertures annuelles de magasins en franchise (en Inde (Hyderabad ouvert en juillet 2025), Chine, Turquie et Japon). À noter enfin, Roche Bobois détient désormais 67% du capital de Shanghai Rock Castle en Chine (levée d'option réalisée, enregistrement en cours du transfert d'actions par l'administration chinoise).

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Roche Bobois SA annonce avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2025. Il est par ailleurs transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.

Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière : https://www.finance-roche-bobois.com/fr/informations-financieres/rapports.html

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

