ROCHE BOBOIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 1 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 11 856 titres
- 46 270,50 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 7 155 titres
- 149 972 euros
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :
|Achat
|17 245 actions
|455 502 euros
|745 transactions
|Vente
|14 706 actions
|391 122 euros
|671 transactions
|
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
|
ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|745
|17 245
|455 502.2
|671
|14 706
|391 121.5
|02/01/2026
|7
|156
|4 779
|6
|90
|2 781
|05/01/2026
|11
|321
|9 635.7
|6
|180
|5 520
|06/01/2026
|7
|180
|5 358
|13
|150
|4 533
|07/01/2026
|2
|15
|447
|4
|100
|3 029
|08/01/2026
|4
|59
|1 796.6
|4
|90
|2 763
|09/01/2026
|2
|77
|2 363.5
|3
|96
|2 966.4
|12/01/2026
|7
|154
|4 732
|12
|329
|10 333.5
|13/01/2026
|7
|132
|4 134.4
|7
|80
|2 513
|14/01/2026
|11
|208
|6 466.8
|2
|7
|219.6
|15/01/2026
|11
|168
|5184
|7
|61
|1 907.4
|16/01/2026
|3
|150
|4 505
|1
|50
|1 500
|19/01/2026
|5
|200
|5 810
|0
|0
|0
|20/01/2026
|4
|100
|2 860
|9
|191
|5 503.5
|21/01/2026
|12
|335
|9 426
|5
|103
|2 947
|22/01/2026
|1
|4
|114.4
|12
|387
|11 130.1
|23/01/2026
|6
|101
|2 899.1
|7
|99
|2 864.1
|26/01/2026
|16
|294
|8 250.6
|5
|62
|1 763.2
|27/01/2026
|5
|200
|5 360
|7
|139
|3 801.7
|28/01/2026
|4
|120
|3 148
|10
|211
|5 567.6
|29/01/2026
|0
|0
|0
|8
|145
|3 871.8
|30/01/2026
|6
|80
|2 132
|10
|181
|4 868.9
|02/02/2026
|8
|196
|5 159.2
|6
|128
|3 378.1
|03/02/2026
|7
|160
|4 212
|7
|216
|5 772.6
|04/02/2026
|1
|18
|477
|6
|191
|5 170.9
|05/02/2026
|9
|124
|3 314.6
|6
|221
|5 985.7
|06/02/2026
|13
|231
|6 118.1
|2
|18
|478.8
|09/02/2026
|4
|119
|3 117.9
|11
|358
|9 580.6
|10/02/2026
|8
|166
|4 443.2
|15
|501
|13 621.2
|11/02/2026
|5
|110
|2 965
|4
|122
|3 366.9
|12/02/2026
|10
|369
|10 022.4
|9
|318
|8 891.9
|13/02/2026
|5
|170
|4 622
|9
|196
|5 392.3
|16/02/2026
|11
|252
|6 679.3
|2
|21
|564.9
|17/02/2026
|9
|278
|7 313.8
|9
|274
|7 251.1
|18/02/2026
|0
|0
|0
|3
|56
|1 461.5
|19/02/2026
|2
|12
|313.2
|0
|0
|0
|20/02/2026
|5
|201
|5 130.9
|16
|320
|8 371.2
|23/02/2026
|6
|53
|1 439.5
|12
|287
|7 951.5
|24/02/2026
|10
|274
|6 982
|7
|214
|5 596.2
|25/02/2026
|7
|142
|3 684
|7
|81
|2109.6
|26/02/2026
|9
|128
|3 337.9
|5
|36
|943.3
|27/02/2026
|2
|41
|1 070.1
|6
|49
|1283.8
|02/03/2026
|4
|71
|1 822.8
|1
|1
|25.8
|03/03/2026
|2
|31
|799.8
|3
|50
|1 299.8
|04/03/2026
|2
|31
|791
|2
|6
|157
|05/03/2026
|2
|2
|50.4
|8
|216
|5 712.8
|06/03/2026
|2
|26
|681.5
|4
|44
|1 166.6
|09/03/2026
|8
|141
|3 644.3
|3
|132
|3 432
|10/03/2026
|5
|108
|2799
|6
|91
|2 383.6
|11/03/2026
|3
|30
|774.1
|3
|47
|1 226
|12/03/2026
|0
|0
|0
|3
|13
|336.7
|13/03/2026
|3
|71
|1 828.7
|5
|45
|1 169.9
|16/03/2026
|4
|43
|1 115.6
|1
|1
|26.1
|17/03/2026
|5
|132
|3 332.9
|2
|46
|1 150.7
|18/03/2026
|0
|0
|0
|5
|48
|1 202.2
|19/03/2026
|1
|35
|871.5
|0
|0
|0
|20/03/2026
|5
|175
|4221
|4
|69
|1 719.2
|23/03/2026
|3
|80
|1 907.7
|4
|134
|3 269.6
|24/03/2026
|2
|77
|1814.4
|5
|76
|1 821.1
|25/03/2026
|7
|155
|3 665.5
|6
|129
|3 111.3
|26/03/2026
|2
|80
|1840
|5
|149
|3 460.3
|27/03/2026
|2
|43
|997.6
|14
|288
|6 876.9
|30/03/2026
|0
|0
|0
|12
|188
|4 603.9
|31/03/2026
|6
|125
|3 061.3
|7
|93
|2 328.2
|01/04/2026
|4
|91
|2 312.1
|6
|48
|1 226.4
|02/04/2026
|7
|200
|5212
|1
|1
|26.2
|07/04/2026
|6
|240
|6236
|5
|134
|3 506.5
|08/04/2026
|3
|62
|1 682.8
|3
|86
|2 352.1
|09/04/2026
|10
|408
|10 904
|1
|43
|1 152.4
|10/04/2026
|7
|161
|4 282.7
|5
|44
|1 179.1
|13/04/2026
|2
|40
|1 034.4
|8
|189
|4 998.1
|14/04/2026
|5
|155
|4 162.8
|5
|70
|1 896.9
|15/04/2026
|7
|139
|3 699.7
|1
|1
|26.7
|16/04/2026
|4
|109
|2 879.3
|9
|44
|1 170.3
|17/04/2026
|4
|81
|2 138.4
|6
|45
|1 192.6
|20/04/2026
|0
|0
|0
|6
|214
|5 790.9
|21/04/2026
|3
|75
|2033
|0
|0
|0
|22/04/2026
|8
|128
|3 419.2
|3
|8
|215.4
|23/04/2026
|11
|104
|2 723.6
|3
|39
|1 025.9
|24/04/2026
|7
|175
|4 527.5
|3
|41
|1 059.4
|27/04/2026
|1
|35
|913.5
|8
|183
|4 777.4
|28/04/2026
|19
|508
|12 816.6
|2
|33
|835.6
|29/04/2026
|1
|16
|396.8
|3
|86
|2 132.8
|30/04/2026
|12
|155
|3 856.4
|5
|172
|4 295.7
|04/05/2026
|8
|167
|4 184.4
|2
|16
|404.8
|05/05/2026
|7
|80
|2 032
|16
|519
|13 298.8
|06/05/2026
|2
|40
|1024
|5
|120
|3 097.2
|07/05/2026
|8
|160
|4128
|4
|80
|2 068
|08/05/2026
|12
|168
|4 350.5
|3
|64
|1 668.5
|11/05/2026
|3
|73
|1 915.9
|12
|246
|6 490.7
|12/05/2026
|7
|81
|2 125.5
|3
|52
|1 375.6
|13/05/2026
|14
|321
|8 446
|11
|193
|5 101.4
|14/05/2026
|14
|321
|8 463.8
|9
|182
|4 828.3
|15/05/2026
|7
|121
|3 228.7
|8
|228
|6 139.1
|18/05/2026
|5
|120
|3 260
|10
|127
|3 479.8
|19/05/2026
|12
|200
|5 429.2
|5
|113
|3 089.6
|20/05/2026
|5
|120
|3 280
|1
|3
|82.2
|21/05/2026
|13
|292
|7 889
|2
|5
|137
|22/05/2026
|17
|520
|13 528
|2
|40
|1 068
|25/05/2026
|9
|262
|6 844
|10
|314
|8 188.6
|26/05/2026
|7
|138
|3 600
|4
|19
|500.4
|27/05/2026
|17
|440
|11 304
|5
|159
|4 062
|28/05/2026
|3
|80
|2 023.5
|12
|321
|8 149.2
|29/05/2026
|10
|232
|5 888.5
|6
|153
|3 902.2
|01/06/2026
|0
|0
|0
|7
|79
|2 014.5
|02/06/2026
|4
|121
|3 069.4
|2
|4
|101.6
|03/06/2026
|7
|120
|3 028
|3
|33
|834.9
|04/06/2026
|2
|41
|1 029.2
|1
|1
|25.2
|05/06/2026
|3
|80
|2 008
|5
|120
|3024
|08/06/2026
|9
|121
|3 025.9
|4
|81
|2 030.5
|09/06/2026
|1
|22
|552.2
|3
|81
|2 049.3
|10/06/2026
|6
|138
|3 447.8
|2
|39
|982.8
|11/06/2026
|4
|110
|2 750
|1
|40
|1 000
|12/06/2026
|3
|32
|800
|1
|1
|25
|15/06/2026
|4
|120
|3 012
|3
|80
|2 020.3
|16/06/2026
|6
|161
|4 029.1
|4
|121
|3 033.1
|17/06/2026
|10
|200
|4 988
|2
|41
|1 025
|18/06/2026
|8
|201
|4 932.6
|1
|1
|24.6
|19/06/2026
|5
|81
|1 968.5
|3
|40
|976.2
|22/06/2026
|6
|121
|2 989
|3
|81
|2025
|23/06/2026
|1
|1
|24.5
|3
|44
|1 082.3
|24/06/2026
|10
|346
|8 486
|13
|530
|13 056.6
|25/06/2026
|2
|33
|821.6
|9
|397
|9 921.1
|26/06/2026
|6
|225
|5 631.9
|2
|122
|3 062.2
|29/06/2026
|7
|186
|4 650
|2
|110
|2 755
|30/06/2026
|10
|413
|10 259.4
|1
|1
|24.9
- SECURITY MASTER Key : yZufYZVuZm6UnWuek8qZm2aYbWiSlWSYl2jKnGJrk5ecbJthlWhnaJWdZnJqlWZr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99015-cp_roche-bobois_bilan_30062026.pdf
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