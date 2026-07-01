ROCHE BOBOIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 1 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

11 856 titres

46 270,50 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

7 155 titres

149 972 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

Achat 17 245 actions 455 502 euros 745 transactions Vente 14 706 actions 391 122 euros 671 transactions

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

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Relations investisseurs

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Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

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ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 745 17 245 455 502.2 671 14 706 391 121.5 02/01/2026 7 156 4 779 6 90 2 781 05/01/2026 11 321 9 635.7 6 180 5 520 06/01/2026 7 180 5 358 13 150 4 533 07/01/2026 2 15 447 4 100 3 029 08/01/2026 4 59 1 796.6 4 90 2 763 09/01/2026 2 77 2 363.5 3 96 2 966.4 12/01/2026 7 154 4 732 12 329 10 333.5 13/01/2026 7 132 4 134.4 7 80 2 513 14/01/2026 11 208 6 466.8 2 7 219.6 15/01/2026 11 168 5184 7 61 1 907.4 16/01/2026 3 150 4 505 1 50 1 500 19/01/2026 5 200 5 810 0 0 0 20/01/2026 4 100 2 860 9 191 5 503.5 21/01/2026 12 335 9 426 5 103 2 947 22/01/2026 1 4 114.4 12 387 11 130.1 23/01/2026 6 101 2 899.1 7 99 2 864.1 26/01/2026 16 294 8 250.6 5 62 1 763.2 27/01/2026 5 200 5 360 7 139 3 801.7 28/01/2026 4 120 3 148 10 211 5 567.6 29/01/2026 0 0 0 8 145 3 871.8 30/01/2026 6 80 2 132 10 181 4 868.9 02/02/2026 8 196 5 159.2 6 128 3 378.1 03/02/2026 7 160 4 212 7 216 5 772.6 04/02/2026 1 18 477 6 191 5 170.9 05/02/2026 9 124 3 314.6 6 221 5 985.7 06/02/2026 13 231 6 118.1 2 18 478.8 09/02/2026 4 119 3 117.9 11 358 9 580.6 10/02/2026 8 166 4 443.2 15 501 13 621.2 11/02/2026 5 110 2 965 4 122 3 366.9 12/02/2026 10 369 10 022.4 9 318 8 891.9 13/02/2026 5 170 4 622 9 196 5 392.3 16/02/2026 11 252 6 679.3 2 21 564.9 17/02/2026 9 278 7 313.8 9 274 7 251.1 18/02/2026 0 0 0 3 56 1 461.5 19/02/2026 2 12 313.2 0 0 0 20/02/2026 5 201 5 130.9 16 320 8 371.2 23/02/2026 6 53 1 439.5 12 287 7 951.5 24/02/2026 10 274 6 982 7 214 5 596.2 25/02/2026 7 142 3 684 7 81 2109.6 26/02/2026 9 128 3 337.9 5 36 943.3 27/02/2026 2 41 1 070.1 6 49 1283.8 02/03/2026 4 71 1 822.8 1 1 25.8 03/03/2026 2 31 799.8 3 50 1 299.8 04/03/2026 2 31 791 2 6 157 05/03/2026 2 2 50.4 8 216 5 712.8 06/03/2026 2 26 681.5 4 44 1 166.6 09/03/2026 8 141 3 644.3 3 132 3 432 10/03/2026 5 108 2799 6 91 2 383.6 11/03/2026 3 30 774.1 3 47 1 226 12/03/2026 0 0 0 3 13 336.7 13/03/2026 3 71 1 828.7 5 45 1 169.9 16/03/2026 4 43 1 115.6 1 1 26.1 17/03/2026 5 132 3 332.9 2 46 1 150.7 18/03/2026 0 0 0 5 48 1 202.2 19/03/2026 1 35 871.5 0 0 0 20/03/2026 5 175 4221 4 69 1 719.2 23/03/2026 3 80 1 907.7 4 134 3 269.6 24/03/2026 2 77 1814.4 5 76 1 821.1 25/03/2026 7 155 3 665.5 6 129 3 111.3 26/03/2026 2 80 1840 5 149 3 460.3 27/03/2026 2 43 997.6 14 288 6 876.9 30/03/2026 0 0 0 12 188 4 603.9 31/03/2026 6 125 3 061.3 7 93 2 328.2 01/04/2026 4 91 2 312.1 6 48 1 226.4 02/04/2026 7 200 5212 1 1 26.2 07/04/2026 6 240 6236 5 134 3 506.5 08/04/2026 3 62 1 682.8 3 86 2 352.1 09/04/2026 10 408 10 904 1 43 1 152.4 10/04/2026 7 161 4 282.7 5 44 1 179.1 13/04/2026 2 40 1 034.4 8 189 4 998.1 14/04/2026 5 155 4 162.8 5 70 1 896.9 15/04/2026 7 139 3 699.7 1 1 26.7 16/04/2026 4 109 2 879.3 9 44 1 170.3 17/04/2026 4 81 2 138.4 6 45 1 192.6 20/04/2026 0 0 0 6 214 5 790.9 21/04/2026 3 75 2033 0 0 0 22/04/2026 8 128 3 419.2 3 8 215.4 23/04/2026 11 104 2 723.6 3 39 1 025.9 24/04/2026 7 175 4 527.5 3 41 1 059.4 27/04/2026 1 35 913.5 8 183 4 777.4 28/04/2026 19 508 12 816.6 2 33 835.6 29/04/2026 1 16 396.8 3 86 2 132.8 30/04/2026 12 155 3 856.4 5 172 4 295.7 04/05/2026 8 167 4 184.4 2 16 404.8 05/05/2026 7 80 2 032 16 519 13 298.8 06/05/2026 2 40 1024 5 120 3 097.2 07/05/2026 8 160 4128 4 80 2 068 08/05/2026 12 168 4 350.5 3 64 1 668.5 11/05/2026 3 73 1 915.9 12 246 6 490.7 12/05/2026 7 81 2 125.5 3 52 1 375.6 13/05/2026 14 321 8 446 11 193 5 101.4 14/05/2026 14 321 8 463.8 9 182 4 828.3 15/05/2026 7 121 3 228.7 8 228 6 139.1 18/05/2026 5 120 3 260 10 127 3 479.8 19/05/2026 12 200 5 429.2 5 113 3 089.6 20/05/2026 5 120 3 280 1 3 82.2 21/05/2026 13 292 7 889 2 5 137 22/05/2026 17 520 13 528 2 40 1 068 25/05/2026 9 262 6 844 10 314 8 188.6 26/05/2026 7 138 3 600 4 19 500.4 27/05/2026 17 440 11 304 5 159 4 062 28/05/2026 3 80 2 023.5 12 321 8 149.2 29/05/2026 10 232 5 888.5 6 153 3 902.2 01/06/2026 0 0 0 7 79 2 014.5 02/06/2026 4 121 3 069.4 2 4 101.6 03/06/2026 7 120 3 028 3 33 834.9 04/06/2026 2 41 1 029.2 1 1 25.2 05/06/2026 3 80 2 008 5 120 3024 08/06/2026 9 121 3 025.9 4 81 2 030.5 09/06/2026 1 22 552.2 3 81 2 049.3 10/06/2026 6 138 3 447.8 2 39 982.8 11/06/2026 4 110 2 750 1 40 1 000 12/06/2026 3 32 800 1 1 25 15/06/2026 4 120 3 012 3 80 2 020.3 16/06/2026 6 161 4 029.1 4 121 3 033.1 17/06/2026 10 200 4 988 2 41 1 025 18/06/2026 8 201 4 932.6 1 1 24.6 19/06/2026 5 81 1 968.5 3 40 976.2 22/06/2026 6 121 2 989 3 81 2025 23/06/2026 1 1 24.5 3 44 1 082.3 24/06/2026 10 346 8 486 13 530 13 056.6 25/06/2026 2 33 821.6 9 397 9 921.1 26/06/2026 6 225 5 631.9 2 122 3 062.2 29/06/2026 7 186 4 650 2 110 2 755 30/06/2026 10 413 10 259.4 1 1 24.9