ROCHE BOBOIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2026 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Paris, le 20 octobre 2026
Les actionnaires de la société Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 – Mnémonique : RBO) sont avisés qu'une Assemblée générale ordinaire se tiendra le 3 novembre 2026 à 14h00 au siège social de la société.
L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO du 28 septembre 2026 (bulletin n°116) suivi d'un avis de convocation publié le 16 octobre 2026 dans un journal d'annonces légales.
Les documents relatifs à cette assemblée prévus par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois à la rubrique Assemblée Générale ( Lien vers le site internet ).
|
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lpmbYJmbamrFnp1rY8aXaZZjmm5mmZGYZ2eXmZJqlJbHb29oyphhasiSamlhnmVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100909-cp_roche-bobois_mad_ag_3nov2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer