ROCHE BOBOIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2026 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Paris, le 1 er juin 2026

Les actionnaires de la société Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 – Mnémonique : RBO) sont avisés que l'Assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra le 16 juin 2026 à 10 heures 30, à l'Espace Métaphore, 5 rue La Boétie, 75008 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO du 11 mai 2026 (bulletin n°56) suivi d'un avis de convocation publié au BALO le 1er juin 2026 (bulletin n°65) contenant un complément à l'avis de réunion.

Les documents relatifs à cette assemblée prévus par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois à la rubrique Assemblée Générale ( Lien vers le site internet ).

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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