ROCHE BOBOIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2026 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Paris, le 1 er juin 2026
Les actionnaires de la société Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 – Mnémonique : RBO) sont avisés que l'Assemblée générale ordinaire de la Société se tiendra le 16 juin 2026 à 10 heures 30, à l'Espace Métaphore, 5 rue La Boétie, 75008 Paris.
L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO du 11 mai 2026 (bulletin n°56) suivi d'un avis de convocation publié au BALO le 1er juin 2026 (bulletin n°65) contenant un complément à l'avis de réunion.
Les documents relatifs à cette assemblée prévus par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois à la rubrique Assemblée Générale ( Lien vers le site internet ).
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CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
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Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98461-cp_roche-bobois_mad_ag2026_def.pdf
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