ROCHE BOBOIS : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2021

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES



Paris, le 10 mai 2021

Les actionnaires de la société Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO) sont avisés que l'Assemblée générale mixte de la société Roche Bobois SA se tiendra le 15 juin 2021 à 11h00 au siège social de la société, à huis clos.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (telle que prorogée et modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020), et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et modifié par les décrets n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et n° 2021-255 du 9 mars 2021), le président du directoire, a décidé, sur délégation du directoire, à titre exceptionnel, de réunir l'assemblée générale mixte du 15 juin 2021 à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y participer ne soient présents physiquement.

L'avis de réunion à l'assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolution a été publié au BALO du 7 mai 2021.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée générale n'auront pas la possibilité de voter, ni d'inscrire une résolution nouvelle ou un projet d'amendement à l'ordre du jour durant l'assemblée.

En conséquence, les actionnaires sont invités à exercer leurs droits et à voter en amont de l'assemblée générale par internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess ou par voie postale (vote par correspondance ou par procuration) en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet.

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct, un lien de connexion sera mis à disposition sur le site www.finance-roche-bobois.com. Aucune question ne pourra être posée pendant la séance.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de Roche Bobois (www.finance-roche-bobois.com) à la rubrique « Assemblées générales » qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction du contexte sanitaires et/ou juridique qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis.

Le directoire a désigné Madame Marie-Claude Chouchan et Monsieur Nicolas Roche, les deux actionnaires ayant le plus grand nombre de voix et ayant accepté cette fonction, en qualité de scrutateurs.

Tous les documents relatifs à cette assemblée seront disponibles sur le site internet de Roche Bobois (www.finance-roche-bobois.com) à la rubrique « Assemblées générales » dans les délais légaux.



CONTACT



À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 337 magasins (au 31 décembre 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Joana Vasconcelos, Raphaël Navot, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 91,7 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com