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Roche Bobois affiche un EBITDA courant en ligne avec ses attentes
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 08:38

Roche Bobois publie un résultat net de 10,2 MEUR au titre de 2025, contre 15,8 MEUR l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA courant de 71,2 MEUR (-2,8% à changes constants), dans la fourchette attendue entre 70 et 72 MEUR.

La marge d'EBITDA de la chaîne d'ameublement (qui exploite l'enseigne éponyme et Cuir Center) s'est ainsi tassée de 0,3 point à 17,7%, pour un chiffre d'affaires de 402,5 MEUR (-2,8% à changes courants et -1,3% à changes constants).

Dans un marché peu dynamique pour l'ameublement haut de gamme, le groupe de distribution affirme avoir fait preuve d'une bonne résistance tout au long de cet exercice, étant resté agile sur ses charges opérationnelles.

Il explique avoir mis à profit la variabilité de son modèle économique, pour atténuer les impacts de change (parité euro / dollar) et l'application des taxes douanières aux États-Unis, premier pays contributeur du groupe en revenus et en EBITDA.

Revendiquant une capacité d'autofinancement robuste et un free cash-flow en hausse à 49,4 MEUR, Roche Bobois proposera le versement d'un dividende à ses actionnaires de 0,80 EUR par action au titre de l'exercice 2025 lors de son AG du 16 juin.

Le groupe aborde ce début d'année 2026 avec prudence compte tenu du contexte géopolitique actuel. Il continuera à s'appuyer sur la résilience de son modèle économique pour limiter les effets possibles de contraction des volumes.

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ROCHE BOBOIS
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