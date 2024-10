Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: approbation de la FDA dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Itovebi (inavolisib), en association avec le palbociclib (Ibrance) et le fulvestrant, comme traitement ciblé pour le cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatif avec une mutation PIK3CA.



Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase III INAVO120, montrant que le schéma thérapeutique à base d'Itovebi a plus que doublé la survie sans progression par rapport au palbociclib et au fulvestrant seuls en première intention.



Selon le laboratoire suisse, cette décision permet de répondre à un besoin urgent non satisfait dans le cancer du sein pour les personnes porteuses d'une mutation PIK3CA, l'un des gènes les plus fréquemment mutés dans les maladies HR positives.





