Roche: a reçu un avis de FDA pour le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Roche a obtenu la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le premier diagnostic compagnon basé sur l'IA pour le cancer du poumon non à petites cellules.



Il s'agit de la première désignation de dispositif révolutionnaire (Breakthrough Device) accordée à un dispositif de diagnostic compagnon en pathologie computationnelle (CDx).



Le dispositif RxDx VENTANA TROP2 (EPR20043) est un test d'immunohistochimie (IHC) combiné à un algorithme de pathologie numérique pour déterminer le traitement du patient.



L'appareil utilise une analyse d'image basée sur l'intelligence artificielle avec un niveau de précision diagnostique impossible avec les méthodes de notation manuelles traditionnelles.



' Cette solution, qui s'appuie sur notre expertise de pointe en matière de diagnostics compagnons, utilise l'intelligence artificielle pour une analyse plus approfondie des échantillons, contribuant ainsi à un traitement véritablement personnalisé. ' a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.





