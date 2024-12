Roche: a reçu le marquage CE pour sa solution cobas information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 08:46









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour sa solution cobas® Mass Spec comprenant l'analyseur cobas® i 601 et le premier pack de réactifs Ionify® de quatre dosages pour les hormones stéroïdes.



Le marquage CE est la première étape du lancement mondial de la solution cobas Mass Spec, qui utilise une innovation interne pour apporter des tests de spectrométrie de masse cliniques automatisés.



Après le lancement, la solution cobas Mass Spec proposera une offre de menu de plus de 60 analytes pour les tests des hormones stéroïdes, des métabolites de la vitamine D, des médicaments immunosuppresseurs (ISD), de la surveillance thérapeutique des médicaments (TDM) et des tests de dépistage de drogues (DAT).



' La solution cobas Mass Spec va révolutionner le domaine du diagnostic clinique ', a déclaré Matt Sause, PDG de Roche Diagnostics.



' Cette solution permettrait de rendre la spectrométrie de masse clinique entièrement standardisée plus largement disponible et d'améliorer les soins prodigués aux patients dans le monde entier.'





