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Roche a inauguré un nouveau centre de recherche de l'Institut de biologie humaine
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:57

Roche a annoncé l'inauguration du nouveau centre de recherche de l'Institut de biologie humaine.

Le bâtiment 92 accueillera jusqu'à 250 chercheurs et offrira un environnement collaboratif conçu pour rapprocher les sciences fondamentales et industrielles.

Roche investit actuellement 1,4 milliard de francs suisses dans le développement de ses sites de Bâle et Kaiseraugst. Depuis 2016, Roche a investi environ 7 milliards de francs suisses sur ses sites suisses.

Par ailleurs, Roche a investi 33 milliards de francs suisses dans la recherche et le développement en Suisse depuis 2016, ce qui représente un investissement total d'environ 41 milliards de francs suisses sur la dernière décennie (2016-2025).

Thomas Schinecker, DG du groupe Roche : " L'inauguration de l'Institut de biologie humaine (IHB) renforce notre engagement envers la Suisse en tant que pôle d'innovation mondial, où Roche investit chaque année environ 3,5 milliards de francs suisses dans la recherche. En combinant des modèles d'organoïdes humains à l'intelligence artificielle, l'IHB a le potentiel de transformer la manière dont nous découvrons et développons de nouveaux médicaments, en rendant la recherche et le développement plus prédictifs et plus efficaces. "

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