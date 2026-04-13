Roblox va introduire des comptes basés sur l'âge dans le cadre d'une démarche en faveur de la sécurité des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

La plateforme de jeux vidéo Roblox

RBLX.N a annoncé lundi qu'elle allait créer des comptes sur mesure pour les jeunes utilisateurs afin de renforcer la sécurité en ligne, alors qu'elle fait l'objet d'un examen minutieux à l'échelle mondiale en raison des inquiétudes concernant la mise en danger des enfants.

Grâce au système de vérification de l'âge de l'entreprise ou à la vérification parentale, Roblox attribuera aux utilisateurs âgés de 5 à 8 ans des comptes "Roblox Kids" et aux utilisateurs âgés de 9 à 15 ans des comptes "Roblox Select". Ces comptes seront mis en place au début du mois de juin.

"Nous introduirons également, dans le même temps, de nouvelles exigences concernant les normes de contenu à respecter pour que du contenu ou des jeux apparaissent sur le compte Roblox Kids ou Roblox Select", a déclaré Matt Kaufman, directeur de la sécurité, lors d'une conférence de presse.

Ces dernières années, Roblox a fait l'objet de vives critiques de la part de gouvernements du monde entier qui l'accusent de ne pas protéger les enfants contre les prédateurs sexuels et l'exploitation.

Les jeux apparaissant dans les comptes "Roblox Kids" seront limités en fonction du niveau de maturité et devront passer par un "processus d'examen rigoureux en trois étapes" assorti de conditions d'éligibilité strictes pour les créateurs, a précisé Kaufman.

La fonction de chat est désactivée par défaut pour les comptes "Kids", mais elle est progressivement activée pour les comptes "Select" en fonction de l'âge.

Dans le cadre du processus d'examen en trois étapes, Roblox demande aux développeurs de vérifier leur identité, d'activer la vérification en deux étapes et de maintenir un abonnement actif à Roblox Plus .

Roblox a déclaré vendredi qu'il lancerait le plan d'abonnement, destiné à ses utilisateurs, le 30 avril. Il coûtera 4,99 dollars par mois et comprendra des réductions sur les objets et les avatars du jeu, ainsi que des avantages liés à la plateforme.