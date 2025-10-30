Roblox revoit à la hausse ses prévisions annuelles de réservations, les jeux viraux attirant de nombreuses dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles de réservations pour la troisième fois cette année, grâce à de fortes dépenses sur des titres viraux tels que "Steal a Brainrot", qui l'ont également aidé à dépasser les 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

Au cours des dernières années, Roblox s'est efforcé d'étendre sa plateforme pour en faire un centre de socialisation, de publicité et de commerce électronique, tout en investissant massivement dans le segment des jeux de base.

Cette stratégie a fait de Roblox l'un des plus grands gagnants de l'industrie du jeu vidéo, dont les actions ont plus que doublé cette année.

L'augmentation de 70 % du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens moyens de Roblox - un indicateur clé de l'engagement - représente la plus forte progression de l'entreprise au troisième trimestre depuis environ cinq ans.

Le jeu "Steal a Brainrot", dans lequel les joueurs collectionnent des personnages basés sur la culture virale d'Internet, a dépassé les 25 millions de joueurs simultanés au début du mois, éclipsant le jeu "Grow a Garden"

Le directeur financier Naveen Chopra a déclaré à Reuters qu'il attribuait le succès de ces jeux aux investissements réalisés dans l'algorithme de recherche et de découverte, dans l'infrastructure de capacité et dans les incitations offertes aux développeurs pour stimuler la création de jeux.

"La capacité de gérer plusieurs jeux avec plus de 20 millions d'utilisateurs simultanés, c'est du jamais vu... et ces succès n'auraient pas pu devenir aussi viraux sans ce type d'infrastructure", a-t-il déclaré.

Roblox s'attend désormais à des réservations pour l'exercice 2025 comprises entre 6,57 et 6,62 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 5,87 à 5,97 milliards de dollars.

Il prévoit que les réservations du quatrième trimestre se situeront entre 2 et 2,05 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élèveraient à 1,80 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les réservations pour le troisième trimestre se sont élevées à 1,92 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,65 milliard de dollars.