Roblox progresse grâce à de fortes prévisions de réservations annuelles
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N font un bond de 11,4 % dans les échanges de pré-marché

** Prévisions pour l'exercice 2026 entre 8,28 et 8,55 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 7,87 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les réservations de 2,22 milliards de dollars au quatrième trimestre dépassent les estimations de 2,05 milliards de dollars

** Les marges de cette année devraient être stables ou en légère baisse en raison d'investissements plus importants dans la sécurité et l'infrastructure

** Ne fournit que des projections trimestrielles, et non des prévisions annuelles à partir de 2027

** Sur les 37 analystes qui couvrent le titre, 25 l'évaluent à "acheter" ou "acheter fortement", 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 130 $ - données compilées par LSEG

** L'action RBLX a baissé d'environ 25 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la baisse de 0,6 % de l'indice S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
60,900 USD NYSE -3,46%
S&P 500 INDEX
6 798,40 Pts CBOE -1,23%
