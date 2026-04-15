Robinhood, Webull bondissent après que la SEC américaine a approuvé la suppression de la limite de day-trading pour les petits investisseurs

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Les actions des plateformes de trading de détail Robinhood HOOD.O et Webull BULL.O ont bondi mercredi après que la Securities and Exchange Commission américaine a ouvert la voie à un nouveau cadre réglementaire sur la limite de day-trading pour les petits investisseurs.

Le principal régulateur de Wall Street a approuvé mardi en fin de journée une proposition de l'Autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA) visant à supprimer les restrictions qui limitaient les comptes de moins de 25 000 dollars à trois transactions dans les cinq jours ouvrables.

Cette mesure abaissera les barrières pour les petits investisseurs et leur permettra d'effectuer un nombre illimité de transactions journalières dans le cadre des nouvelles exigences en matière de marge.

"Le changement des règles de marge intrajournalière représente une évolution significative dans la manière dont les traders actifs peuvent participer aux marchés", a déclaré Anthony Denier, président du groupe et directeur général pour les États-Unis chez Webull.

Les traders de détail sont devenus une force notable ces dernières années, car l'émergence du trading sans commission et des applications conviviales a rendu l'investissement boursier accessible à une nouvelle génération d'investisseurs.

Dans le cadre de cette refonte, les dispositions actuelles relatives aux marges pour les transactions journalières seront remplacées par de nouvelles exigences en matière de marges intrajournalières.

Une fois le nouveau cadre mis en place, les petits investisseurs pourront négocier tout au long de la journée sans avoir à maintenir un solde minimum de 25 000 dollars.

Les nouvelles normes de marge exigeront des clients qu'ils disposent de suffisamment de fonds propres sur leur compte de marge pour couvrir l'exposition au marché qu'ils ont à ce moment-là.

Les partisans de la modification des règles avaient soutenu la suppression de l'exigence d'un solde minimum de 25 000 dollars, arguant qu'elle favorisait les investisseurs les plus fortunés et créait une barrière arbitraire pour les investisseurs plus modestes.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que cette mesure constituait un coup de pouce important pour les courtiers de détail et qu'elle devrait permettre d'accroître le volume des transactions à l'avenir.

"Pour faire court, plus de day trading équivaut à plus d'ordres par utilisateur et par jour, ce qui est un avantage direct pour la génération de revenus", a déclaré Mike Grondahl, analyste chez Northland.

"Cette nouvelle règle devrait également stimuler l'engagement et la fidélisation, car les traders d'un jour se connectent généralement plus souvent, négocient plus fréquemment et sont plus fidèles que les utilisateurs standard."

Le nouveau système sera mis en place après la publication finale du cadre par la FINRA.