Robinhood va supprimer 10 % de ses effectifs à temps plein

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La plateforme de trading Robinhood HOOD.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer 10% de ses effectifs à temps plein.