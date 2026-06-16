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Robinhood va supprimer 10 % de ses effectifs à temps plein
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading Robinhood HOOD.O a annoncé mardi qu'elle allait supprimer 10% de ses effectifs à temps plein.

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