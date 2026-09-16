Robinhood s'effondre après l'échec d'un projet de loi sur les cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Mercredi, l'action de la plateforme de trading grand public Robinhood ( HOOD.O ) a chuté de 5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis deux semaines, à 104,89 dollars, dans un contexte d'incertitudes réglementaires et législatives

** L'action HOOD a perdu >3 % mardi, suivant la chute de 4 % du bitcoin BTC= , après que le Sénat américain n'a pas réussi à faire avancer une législation de grande envergure sur les cryptomonnaies, ce qui constitue un coup dur pour les entreprises d'actifs numériques et les républicains qui défendaient ce projet de loi depuis des mois

** Le « Clarity Act » visait à créer un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies, ce qui, selon les entreprises, leur aurait assuré une assise juridique plus solide

** Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a inculpé mardi deux anciens ingénieurs de HOOD pour délit d’initié après qu’ils se sont appropriés des informations confidentielles

** Selon le communiqué, les ingénieurs, identifiés comme étant Hefu Chai et Huaisong Xiang, auraient acheté des contrats à terme perpétuels liés à des jetons de cryptomonnaie sur la bourse de produits dérivés Hyperliquid, après avoir appris que HOOD prévoyait de coter ces jetons sur sa plateforme de trading numérique Robinhood Crypto

** Les deux employés auraient chacun empoché plus de 50 000 dollars grâce à ces opérations

** Tous deux ont été inculpés de fraude électronique et de fraude sur les matières premières; l’infraction de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison

** Suite à cette baisse, l’action HOOD affiche une perte d’environ 7 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 13 % de l’indice Nasdaq .IXIC et celle de 3 % de l’indice S&P 500 Financials .SPSY