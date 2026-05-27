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Robinhood ouvre sa plateforme aux agents IA pour le trading et les achats par carte bancaire
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Robinhood HOOD.O permettra à ses clients de déployer des agents IA pour négocier des actions sur sa plateforme et effectuer des achats avec sa carte de crédit, a annoncé mercredi la société.

La société a précisé que ses utilisateurs pourront créer un compte de trading dédié, distinct de leur compte principal, et laisser leurs agents IA négocier en leur nom.

* Les agents IA sont des assistants numériques qui vont au-delà des réponses automatiques de type chatbot en planifiant et en prenant leurs propres décisions de manière autonome.

* Les entreprises de technologie financière se livrent à une course effrénée pour transformer les agents IA d'assistants expérimentaux en outils capables d'effectuer des transactions dans le monde réel.

* En 2025, Visa a lancé une nouvelle plateforme permettant aux utilisateurs de déléguer leurs achats en ligne à des agents IA.

* Robinhood a déclaré que, bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que pour le trading d'actions, elle prévoit de l'étendre aux produits dérivés, aux cryptomonnaies et aux marchés de prédiction.

* Les utilisateurs peuvent également donner aux agents l'accès à une carte de crédit virtuelle Robinhood Gold pour effectuer des achats automatiques, comme acheter des billets de concert avant qu'ils ne soient épuisés ou acheter des produits dès que les prix descendent en dessous d'un seuil défini.

* “Je pense que notre public actuel est constitué des premiers utilisateurs d’agents,” a déclaré Abhishek Fatehpuria, vice-président de la gestion des produits pour le courtage chez Robinhood.

* Les dirigeants de Robinhood ont déclaré avoir mis en place suffisamment de garde-fous pour répondre aux inquiétudes concernant d’éventuels dérapages des agents.

* Les utilisateurs peuvent fixer des limites de dépenses sur les comptes de carte de crédit des agents et exiger une validation manuelle avant tout achat.

* Ces contrôles font l’objet d’une attention croissante, les entreprises avertissant que l’adoption de l’IA agentique dépasse leur capacité à la surveiller.

* Une enquête Deloitte menée auprès de responsables informatiques et de chefs d'entreprise , publiée en avril, a révélé que seuls 21 % des personnes interrogées estiment que leur organisation dispose d'un modèle de gouvernance mature pour l'IA agentique.

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