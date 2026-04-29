Robinhood Markets s'effondre après avoir manqué ses objectifs de bénéfices trimestriels

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29 avril - ** L'action Robinhood Markets HOOD.O a chuté de 9 % à 74,67 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que ses résultats du premier trimestre aient déçu les prévisions en raison de la faiblesse des revenus liés aux transactions

** Mardi, après la clôture du marché, la société a annoncé un bénéfice de 38 cents par action au premier trimestre, contre 44 cents attendus par Wall Street, les revenus liés aux transactions, s'élevant à 623 millions de dollars, ayant manqué le consensus de 728,2 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Selon la société, les taux de commission inférieurs aux prévisions sur les options et le trading de cryptomonnaies ont éclipsé la croissance des actifs et des dépôts des clients

** « Les commentaires suggèrent que les taux de capture dans les cryptomonnaies et les options continuent de baisser de manière séquentielle, et nous ne prévoyons pas d'amélioration significative du revenu net d'intérêts à court terme », indiquent les analystes de KBW

** L'action HOOD a chuté d'environ 27,4 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 6,1 % pour le Nasdaq .IXIC