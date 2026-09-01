Robinhood Markets en hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action de la plateforme de trading grand public Robinhood ( HOOD.O ) a progressé de 3,7 % à 108,69 dollars avant l'ouverture du marché

** Morgan Stanley relève la recommandation sur HOOD de “neutre” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 124 à 150 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 43 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage identifie plusieurs catalyseurs favorisant la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise, notamment la croissance organique des actifs, l’augmentation de la part des traders actifs et le lancement de nouveaux produits, qui devraient permettre une trajectoire de croissance plus longue que ce qui avait été initialement prévu

** “L’éventail de produits en expansion de HOOD donne aux clients davantage de raisons de regrouper leurs actifs sur la plateforme et réduit le risque de départ à mesure que sa clientèle, composée en grande partie de membres des générations Y et Z, accumule davantage de patrimoine et voit ses situations financières se complexifier”, a déclaré Morgan Stanley

** Sur 28 courtiers, 22 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou “surpondérer”, 5 “conserver” et 1 “vendre”; le cours-cible médian s'établit à 124,5 dollars — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action a reculé de 7,3 % à la clôture d’hier