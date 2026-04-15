Robinhood et Webull portés par l'assouplissement du day trading aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 21:22
Ce changement permet désormais aux traders de détail d'effectuer un nombre illimité d'opérations intrajournalières, sous réserve de respecter de nouvelles exigences de marge ajustées en temps réel. L'obligation de maintenir un solde minimum de 25 000 dollars disparaît, une mesure critiquée pour son caractère jugé discriminant envers les investisseurs moins fortunés.
Pour les plateformes de courtage, cette évolution constitue un levier de croissance significatif. L'augmentation attendue du nombre de transactions par utilisateur devrait soutenir les revenus et renforcer l'engagement des clients, les traders actifs étant plus enclins à utiliser fréquemment ces applications. Le nouveau cadre réglementaire entrera en vigueur après la publication définitive des règles par la FINRA.
Valeurs associées
|86,8500 USD
|NASDAQ
|-0,54%
A lire aussi
-
Le gouvernement de Keir Starmer tente vendredi de contenir de nouveaux appels à la démission du Premier ministre britannique, accusé d'avoir menti au Parlement, après de nouvelles révélations sur le processus de nomination de l'ex-ambassadeur aux Etats-Unis Peter ... Lire la suite
-
par Jan Strupczewski La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a déclaré vendredi le chef ... Lire la suite
-
Il faudra environ deux ans pour récupérer la production d'énergie perdue au Moyen-Orient à cause du conflit qui y sévit, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer