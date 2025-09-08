 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 697,06
+0,29%
Robinhood et AppLovin font leur entrée dans le S&P 500
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood Markets HOOD.O et de la plateforme de marketing AppLovin APP.O grimpent chacune de 7,4 % à 108,7 $ et 526,6 $, respectivement, avant le marché

** HOOD, APP et la société de services de construction mécanique et électrique Emcor EME.N rejoindront l'indice S&P 500 .SPX avant l'ouverture du 22 septembre, a déclaré S&P Dow Jones Indices vendredi

** EME en hausse de 2,2 % à 639 $ dans de faibles volumes

** La plateforme de transactions d'obligations MarketAxess

MKTX.O , le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy

ENPH.O et l'exploitant de casinos Caesars Entertainment

CZR.O laissent la place à HOOD, APP et EME, qui rejoignent l'indice S&P 600 Small Cap .SPCY .

** J.P.Morgan estime la demande d'indexation à 26,5 millions d'actions APP et 75,2 millions d'actions HOOD

** L'inclusion stimule généralement un titre car les fonds passifs et les ETF doivent acheter des actions pour correspondre à l'indice de référence

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
490,2400 USD NASDAQ -1,95%
CAESR ENTMT
26,3400 USD NASDAQ +2,29%
EMCOR GROUP
624,560 USD NYSE -2,48%
ENPHASE ENERGY
39,6500 USD NASDAQ +8,57%
MARKETAXESS HOLD
187,5000 USD NASDAQ +4,09%
ROBINHOOD MARKETS
101,2500 USD NASDAQ -1,61%
S&P 500 INDEX
6 481,50 Pts CBOE -0,32%
