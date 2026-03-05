 Aller au contenu principal
Robinhood cible les clients fortunés avec une nouvelle carte de crédit Platinum
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 01:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant et Manya Saini

Robinhood HOOD.O a lancé mercredi une nouvelle carte de crédit pour les clients à hauts revenus, dans une tentative de s'imposer dans un secteur dominé par des poids lourds comme American Express AXP.N et JPMorgan Chase JPM.N .

La plateforme de transactions facturera 695 dollars par an pour la carte Platinum, tout en offrant aux utilisateurs des remises en espèces et d'autres avantages d'une valeur de 3 000 dollars.

La carte Platinum d'American Express est facturée 895 dollars, tandis que la carte Chase Sapphire Reserve de JPMorgan est facturée 795 dollars. Toutes deux offrent également une gamme d'avantages premium d'une valeur de 3 500 $ et 2 700 $, respectivement, selon leurs sites web.

La nouvelle carte de Robinhood s'inscrit dans le cadre d'une refonte en cours visant à se débarrasser de son image d'outil pour les transactions spéculatives. Comme ses clients vieillissent, l'entreprise cherche à se repositionner en tant que plateforme financière offrant une plus large gamme de services.

"Nous voulons nous attaquer aux clients des acteurs historiques", a déclaré Deepak Rao, vice-président et directeur général de Robinhood Money, ajoutant qu'AmEx était "évidemment la référence".

La carte pourrait également servir de canal pour attirer des clients fortunés qui pourraient alors choisir d'utiliser les autres services de Robinhood, a déclaré M. Rao.

UNE BASE D'UTILISATEURS MATURE

La société basée à Menlo Park, en Californie, a également lancé des comptes de garde que les parents et les tuteurs peuvent utiliser pour investir au nom d'un mineur.

Les clients peuvent programmer des investissements récurrents et inviter leur famille et leurs amis à contribuer à ces comptes. Lorsque le mineur atteint l'âge adulte, les actifs sont automatiquement transférés.

"Nos clients mûrissent et commencent à avoir des besoins financiers plus complexes", a déclaré Abhishek Fatehpuria, vice-président de Robinhood chargé des produits.

"Beaucoup de nos clients investissaient pour la première fois chez nous. Aujourd'hui, leur âge moyen se situe dans la trentaine. Nous voulons faire de Robinhood l'endroit où nous pouvons les servir"

