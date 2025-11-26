Robinhood bondit après un accord sur une bourse de marchés de prédiction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de Robinhood Markets HOOD.O ont augmenté de 6,4 % à 122,97 $ mercredi matin après avoir conclu un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings MIAX.N afin de se développer sur les marchés de prédiction ** Dans une annonce faite mardi soir, HOOD acquerra une participation de 90 % dans LedgerX, qui faisait auparavant partie de FTX, et lancera une bourse de contrats à terme et de produits dérivés dans le cadre d'une coentreprise avec Susquehanna International Group

** Cette décision intervient alors que les marchés prédictifs suscitent l'intérêt du grand public, des acteurs comme Intercontinental Exchange ICE.N , CME Group CME.O et CBOE CBOE.Z envisageant également de se lancer dans ce domaine

** HOOD s'est récemment négocié à environ 47x les bénéfices à terme, en dessous de sa moyenne sur deux ans d'environ 64x, selon les données de LSEG Datastream

** Avec les mouvements de la séance, l'action HOOD a bondi de ~230 % depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de ~20 % du Nasdaq .IXIC

** 18 des 25 sociétés de courtage qui couvrent HOOD considèrent le titre comme un "fort achat" ou un "achat", 6 le considèrent comme un "maintien" et 1 le recommande comme une "vente"; PT médian de 155 $, en hausse par rapport à 120 $ le 26 août