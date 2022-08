ROBERTET : Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée de Robertet sur ses propres actions au prix de 885 EUR par action

Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée de Robertet sur ses propres actions au prix de 885 € par action

Grasse, 31 août 2022

Robertet annonce le succès de l'offre publique d'achat simplifiée (l'« OPAS ») portant sur un nombre maximum de 225 989 de ses propres actions, représentant 9,77% de son capital.

L'OPAS a été réalisée dans le cadre du programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'Assemblée générale du 14 juin 2022.

L'AMF a publié le 29 août 2022 un avis indiquant que 974 063 actions ont été présentées à l'OPAS.

Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPAS étant supérieur au nombre d'actions visé, soit 225 989 actions, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Chaque actionnaire ayant présenté ses actions à l'OPAS est servi à environ 23.21% de sa demande. Les actions qui n'ont pas été acceptées dans le cadre de l'OPAS en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées à leurs détenteurs.

Maubert S.A., actionnaire de contrôle de Robertet, a été servie à hauteur de 225 243 actions représentant 99.67% des actions visées par l'OPAS.

Dans le cadre de cette opération, Robertet a souhaité créer de la liquidité pour ses actionnaires et gagner en flexibilité pour ses futurs investissements.

Robertet remercie ses actionnaires pour leur confiance et leur fidélité.

Le règlement-livraison des actions apportées à l'OPAS sera effectué le 5 septembre 2022.

A l'issue du règlement-livraison de l'offre, le capital de Robertet sera réparti comme suit :

Post OPAS Post OPAS Actions CI DDV % Actions % Capital % DDV Maubert SA 745 335 14 1 627 893 34,27% 32,23% 55,14% Famille Maubert en direct 116 976 12 224 591 5,38% 5,06% 7,61% Total Famille Maubert 862 311 26 1 852 484 39,65% 37,29% 62,75% Firmenich 386 732 117 007 386 732 17,78% 21,78% 13,10% Givaudan 108 109 - 108 109 4,97% 4,67% 3,66% Autres 591 790 20?811 604 892 27,21% 26,49% 20,49% Actions autodétenues 225 989 - - 10,39% 9,77% -% Total 2 174 931 137 844 2 952 217 100,00% 100,00% 100,00%



A propos du Groupe Robertet : Le Groupe Robertet a été fondé en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat majoritairement familial depuis sa création, Robertet est toujours contrôlé par la famille Maubert et est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, Robertet est représenté dans 50 pays, compte environ 2 200 employés dans le monde, propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles, et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net global dépassant 600 Millions d'Euros. Consultez le site www.robertet.com pour plus de détails.

