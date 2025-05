Robertet en hausse grâce à une note de Berenberg

(AOF) - Membre du SBF 120 depuis fin 2024, Robertet (+2,56% à 841 euros) enregistre une des plus fortes hausses au sein de cet indice, bénéficiant d'une note favorable de Berenberg. Le bureau d'études débute le suivi du titre à l'Achat avec un objectif de cours de 1090 euros. " Robertet est un opérateur de niche dans l'industrie des arômes et des parfums, un marché qui représente près de 40 milliards d'euros par an. La société occupe une position dominante dans le secteur des produits naturels et possède une activité de parfumerie réputée ", souligne Berenberg.

" Son offre d'arômes est fortement axée sur le segment porteur des boissons. Nous pensons qu'elle se trouve à un point d'inflexion prometteur ", précise le bureau d'études.

Berenberg pense que la croissance organique du groupe dépassera les 6% par an en 2026-2027, et que le rendement sur capital investi s'améliorera à partir d'un niveau déjà attrayant.

Les prochaines années seront marquées par des investissements accrus et une croissance plus forte, ainsi qu'une amélioration de l'efficacité du fonds de roulement sous-jacent. "Même si le chemin n'est pas linéaire, nous envisageons que le groupe se développe en ligne avec ses pairs les plus performants, et qu'il affiche d'excellents rendements", relève Berenberg.

Au mois d'avril dernier, Robertet avait publié des résultats meilleurs que prévu sur l'exercice 2024 et annoncé une forte hausse de son dividende. Le fabricant des produits aromatiques explique avoir bénéficié " d'un contexte favorable de restockage des clients, de dynamique des nouveaux marchés et de baisse relative des coûts d'achats de matières premières ".

Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 807,6 millions d'euros. Il a augmenté 10,3% à taux de change et périmètre constants.

L'Ebitda 2024 ressort à 157,1 millions d'euros, en hausse de 18%, représentant 19,4% du chiffre d'affaires, soit une amélioration de 100 points de base par rapport à 2023. Il dépasse le consensus : 150 millions d'euros.

Le groupe proposera un dividende de 10 euros par action, en hausse de 17,6% par rapport à l'année précédente, " en raison de la très bonne année 2024 ".

