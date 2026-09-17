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Robertet confirme ses ambitions annuelles
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 18:15
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Le spécialiste des arômes et parfums naturels a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2026. L'entreprise a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 444 millions d'euros, en hausse de 2,8% en croissance organique (à taux de change et périmètre constants), bien qu'en léger recul à taux courants par rapport au premier semestre 2025.

Dans le détail des divisions, Parfumerie et Health & Beauty ont connu des croissances respectives de 13 et 11%, grâce aux marques de niche et à l'élargissement des marchés.

Des replis de 6 et 2% ont été enregistrés pour les activités Matières Premières et Arômes, qui ont été pénalisées par des bases de comparaison élevées.

L'Ebitda courant est ressorti à 94 millions d'euros, représentant une marge élevée de 21,1% du chiffre d'affaires (contre 100 millions d'euros au premier semestre 2025). Ce repli s'explique par la poursuite des investissements stratégiques dans les capacités industrielles, les équipes scientifiques/commerciales et les systèmes d'information. Le résultat net part du groupe s'est installé à 54 millions d'euros, soutenu par une amélioration du résultat financier (baisse du coût de la dette et effets de change moins défavorables), contre 59 millions d'euros un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Robertet anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, tout en réaffirmant sa confiance dans ses objectifs à horizon 2030.

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