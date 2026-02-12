Robertet annonce des revenus en hausse et confirme ses objectifs 2025
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:22
A taux de change comparable, la croissance du spécialiste de produits naturels (notamment destinés aux parfums et cosmétiques) ressort à 8%.
Toutes les divisions du groupe et toutes les zones géographiques ont connu une hausse avec une mention spéciale pour la segment Matières Premières ( 12,4%) et la région Amérique latine ( 32,8%).
Au niveau des comptes annuels, Robertet confirme que ses résultats financiers 2025 de marge en EBITDA seront en croissance par rapport à 2024, aussi bien en valeur qu'en pourcentage du chiffre d'affaires.
Valeurs associées
|833,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,54%
A lire aussi
-
L'UE s'en prend à Google pour ses pratiques déloyales à l'égard des annonceurs en matière de prix des publicités en ligne
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la Commission européenne, le commentaire de Google, des détails tout au long de ... Lire la suite
-
Un cauchemar sans fin: une fraude XXL à la billetterie, avec plus de 10 millions d'euros de préjudice, a été révélée au Louvre, musée le plus visité au monde, déjà la cible d'un cambriolage choc à 88 millions en octobre. Le "casse du siècle", comme l'ont baptisé ... Lire la suite
-
Une Europe plus rapide et plus efficace: les dirigeants des Vingt-Sept se sont engagés jeudi à mettre en oeuvre des réformes pour redresser la compétitivité de l'économie de l'UE, et mieux résister face aux pressions de la Chine et des Etats-Unis. "On partage le ... Lire la suite
-
La tempête Nils continuait à se déplacer vers l'Est jeudi en début de soirée, après avoir balayé le Sud-Ouest: des vents violents touchaient encore la Corse, tandis que les Alpes connaissaient de fortes chutes de neige, avec un risque très élevé d'avalanches, selon ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer