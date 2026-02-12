 Aller au contenu principal
Robertet annonce des revenus en hausse et confirme ses objectifs 2025
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:22

Robertet a généré un chiffre d'affaires de 843,932 millions d'euros en 2025, soit une croissance de 4,5% par rapport à 2024.

A taux de change comparable, la croissance du spécialiste de produits naturels (notamment destinés aux parfums et cosmétiques) ressort à 8%.

Toutes les divisions du groupe et toutes les zones géographiques ont connu une hausse avec une mention spéciale pour la segment Matières Premières ( 12,4%) et la région Amérique latine ( 32,8%).

Au niveau des comptes annuels, Robertet confirme que ses résultats financiers 2025 de marge en EBITDA seront en croissance par rapport à 2024, aussi bien en valeur qu'en pourcentage du chiffre d'affaires.

ROBERTET
833,000 EUR Euronext Paris -1,54%
