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Robert Hunter sera le nouveau président d'UnitedHealthcare
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 19:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Robert Hunter, cadre chez UnitedHealth UNH.N , a déclaré lundi dans un message publié sur LinkedIn qu'il allait occuper le poste de président de UnitedHealthcare, la division assurance de l'entreprise.

Voici quelques détails:

* Vétéran de UnitedHealth, M. Hunter a occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise au cours des 15 dernières années.

* Il était auparavant directeur général des programmes gouvernementaux au sein de l'entreprise, et a également occupé le poste de directeur de la division Medicare et retraite d'UnitedHealthcare.

* “Dans ce nouveau poste, je m’attacherai à contribuer à l’accélération de notre programme de modernisation afin de bâtir un avenir où les soins de santé seront mieux connectés, plus faciles à utiliser et plus simples à comprendre,” a déclaré M. Hunter.

* Tim Noel conservera son poste de directeur général d'UnitedHealthcare, a confirmé l'entreprise à Reuters.

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