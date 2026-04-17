Robert Downey Jr. et Chris Evans s'unissent pour le film « Doomsday » de Marvel

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* Les stars présentent la première bande-annonce d'« Avengers: Doomsday » au CinemaCon

* « Doomsday » en compétition avec « Dune: Part Three » en décembre

* Disney fait également la promotion des films « Mandalorian » et « Moana »

par Lisa Richwine

Les stars du film « Avengers » Robert Downey Jr. et Chris Evans ont présenté un aperçu de la prochaine aventure de super-héros de Marvel Studios, « Avengers: Doomsday », en dévoilant la première bande-annonce aux propriétaires de salles de cinéma qui s'attendent à ce que le film termine l'année 2026 en beauté.

Downey Jr., qui a joué le rôle d'Iron Man dans les précédents films à succès « Avengers », apparaîtra dans « Avengers: Doomsday » dans le rôle du méchant Docteur Doom. Ce film est le premier de la société Marvel, propriété de Walt Disney DIS.N , à réunir les Avengers et les X-Men.

« Honnêtement, je n'aurais jamais pu imaginer me retrouver avec cette équipe extraordinaire, après un tel succès et une telle joie créative, et encore moins en tant que nouveau personnage », a déclaré Downey Jr. sur scène lors de la convention CinemaCon des propriétaires de salles de cinéma.

Evans, qui a incarné Steve Rogers et son alter ego Captain America dans les précédents films Marvel, a déclaré que son retour était inattendu.

« J'avais dit que je ne reviendrais que s'il y avait une vraie raison, et dans « Doomsday », il y a une raison très importante pour que ces héros aient besoin de Steve Rogers maintenant », a-t-il déclaré.

Dans des scènes montrées au public du CinemaCon, on entend Thor, joué par Chris Hemsworth, dire « nous allons avoir besoin d'un miracle » avant d'apercevoir Rogers.

Le public du CinemaCon a réagi par des applaudissements nourris et des acclamations, ce qui a incité Downey Jr. à demander que la bande-annonce soit diffusée une deuxième fois.

Les films Marvel ont généré près de 33 milliards de dollars au box-office mondial, soit le total le plus élevé de toutes les franchises cinématographiques.

« Avengers: Endgame », sorti en 2019, est le deuxième film le plus rentable de tous les temps.

« Avengers: Doomsday » sortira le 18 décembre, le même jour que le troisième volet de la série de science-fiction « Dune » de Warner Bros WBD.O , ce qui donnera lieu à une bataille au box-office surnommée « Dunesday ».

Les exploitants de salles de cinéma ont déclaré qu'ils pensaient que les deux films feraient partie des plus grosses sorties de l'année.

Disney a également fait la promotion du prochain film « Star Wars », « The Mandalorian and Grogu », qui sortira dans les salles en mai, et d'une version en prise de vue réelle de « Moana », dont la sortie est prévue en juillet.