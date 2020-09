Robeco réorganise son management

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion néerlandaise Robeco a procédé à une série de nominations. Karen van Baardwijk ajoute le poste de directrice générale adjointe de Robeco à son poste actuel de responsable des opérations tandis que Victor Verberk et Mark van der Kroft sont nommés coresponsables des investissements.

Karen van Baardwijk assistera le directeur général Gilbert Van Hassel. Victor Verberk, jusqu'alors responsable des investissements adjoint, prend la responsabilité des investissements obligataires et durables. Il restera gérant du fonds Robeco Global Credits par ailleurs. Mark van der Kroft, jusqu'alors coresponsable de l'unité d'actions quantitatives et responsable de l'investissement tendanciel et thématique, devient responsable des investissements des unités actions fondamentales et quantitatives.