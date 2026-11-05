Robeco renforce son équipe de dette privée avec trois recrutements

(Zonebourse.com) - Robeco poursuit le développement de ses activités de dette privée avec le recrutement de trois gérants seniors, Arthur Staal, Bunyod Obidkhonov et Vicente Esteve Cuevas, qui rejoindront ses équipes à Rotterdam le 1er janvier 2027. Leur arrivée portera de quatre à sept le nombre de gérants spécialisés dans cette classe d'actifs.

Ces recrutements s'inscrivent dans la stratégie de croissance du gestionnaire d'actifs sur le marché européen de la dette privée, portée par une demande soutenue des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension et des assureurs, en quête de rendement et de diversification. Les nouveaux arrivants s'appuieront sur la plateforme mondiale de crédit de Robeco, qui réunit plus de 40 gérants et 50 spécialistes de la durabilité.

Robeco entend privilégier les partenariats de long terme et les mandats sur mesure, adaptés aux objectifs de rendement, aux contraintes de risque et aux exigences de durabilité de ses clients. Cette initiative vise à renforcer son positionnement sur les marchés privés, en complément de ses activités traditionnelles sur les marchés cotés.

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