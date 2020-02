Robeco renforce son équipe d'investissement thématique

(NEWSManagers.com) - Robeco a annoncé la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein de son équipe d'investissement thématique. Dès mars arriveront Michiel van Voorst et Koos Burema comme gérants, puis Sam Brasser comme analyste en mai.

Michiel van Voorst et Koos Burema seront responsables des fonds Robeco Global FinTech Equities et de Robeco New World Financial Equities, au côté de Patrick Lemmens, qui restera le principal gérant de portefeuille. En tant qu'analyste thématique, Sam Brasser se concentrera sur les mégatendances et leur articulation avec les stratégies d' investissement thématique de Robeco, qui a récemment dévoilé ses priorités pour 2020. Le groupe avait aussi perdu une partie de son équipe investissement thématique récemment partie chez LOIM.

Michiel van Voorst était jusqu'ici directeur des investissements pour les actions asiatiques chez Union Bancaire Privée (UBP) à Hong Kong. Il fut déjà par le passé gérant chez Robeco, notamment des fonds Rolinco et Robeco Asian Stars Equities. Koos Burema était précédemment membre de l'équipe Global Emerging Markets de Robeco, en tant qu'analyste en charge de la Corée du Sud ainsi que du secteur technologie sur Taïwan et la Chine continentale. Sam Brasser vient pour sa part de terminer ses études en économie financière à l'Université Erasmus de Rotterdam.

L'équipe d'investment thématique de Robeco et RobecoSAM est composée de plus de 20 professionnels de l'investissement, basés à Rotterdam et à Zurich. Elle gère environ 11 milliards d'euros d'actifs.