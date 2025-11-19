Robeco nomme Walid Aliane Responsable France

(AOF) - Robeco a annoncé la nomination de Walid Aliane au poste de responsable France (country head France), à compter du 1er décembre 2025. "Dans ce rôle, Walid sera chargé de diriger le développement commercial et la stratégie d’engagement des clients de Robeco en France, en mettant l’accent sur la consolidation des relations avec les clients institutionnels et wholesale, en stimulant la croissance et en renforçant la position de Robeco sur le marché français," explique le gestionnaire d'actifs.

Walid Aliane affiche plus de 25 ans d'expérience dans la banque d'investissement et la gestion d'actif. Il a rejoint Robeco en 2011 en tant que spécialiste de la clientèle institutionnelle France et a été promu responsable de la clientèle institutionnelle France en 2022. Depuis mai 2025, il était responsable de Robeco France par intérim. Walid Aliane est diplômé d'un Master en Finance de Panthéon Sorbonne.