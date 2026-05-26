Robeco dévoile une nouvelle stratégie quantitative sur les actions mondiales

(Zonebourse.com) - Robeco lance la stratégie Robeco QI Global Enhanced Index Equities, une nouvelle solution quantitative dédiée aux actions mondiales, destinée aux investisseurs institutionnels à la recherche d'une approche d'indexation optimisée.

Depuis plus de vingt ans, l'équipe actions quantitatives de Robeco développe des solutions d'Enhanced Indexing sur les marchés développés et émergents, avec l'objectif d'offrir des performances ajustées du risque robustes. Dans un contexte où les investisseurs privilégient de plus en plus une exposition mondiale aux actions, la demande pour ce type de stratégie s'est nettement renforcée. Ce nouveau fonds entend répondre à cette évolution.

La stratégie repose sur l'expertise de Robeco en matière de recherche systématique, de construction de portefeuilles et d'intégration des critères de durabilité. Elle ambitionne de constituer une alternative crédible à la gestion passive traditionnelle des actions mondiales, en combinant potentiel de surperformance et maîtrise des risques.

Le fonds s'appuie sur un modèle quantitatif propriétaire de sélection de titres, intégrant les définitions de facteurs optimisées et le modèle d'alpha développé par Robeco afin d'identifier les sociétés présentant le meilleur potentiel de performance. Cette approche reflète la philosophie de la société, fondée sur la combinaison de recherche académique, d'analyse de données et de gestion rigoureuse des risques.

Fidèle à son engagement en faveur de l'investissement durable, Robeco intègre les critères ESG au coeur de cette stratégie, classée article 8 au sens du règlement SFDR. Les processus de sélection des titres et de construction du portefeuille prennent en compte des indicateurs de durabilité ainsi que des critères d'exclusion afin de répondre aux attentes des investisseurs et aux exigences réglementaires sur les marchés mondiaux.

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