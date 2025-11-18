 Aller au contenu principal
Robeco dépasse le milliard d’euros d’encours pour ses ETF
information fournie par Agefi Asset Management  18/11/2025 à 08:00

Robeco a dépassé le milliard d’euros d’encours pour sa gamme d’ETF actifs, un an après s’être lancé sur ce marché, selon un communiqué.

Le lancement de la plateforme ETF fait suite à la nomination de Nick King en tant que responsable des ETF fin 2023. Robeco propose aujourd’hui six ETF actifs, dont cinq en actions et un en obligations. Quatre de ces six produits dépassent les 100 millions d’euros d’actifs.

Laurence Marchal

