Riyadh Air envisage d'acquérir entre 25 et 30 Boeing 787 supplémentaires-sources

La start-up saoudienne Riyadh Air envisage d'acquérir entre 25 et 30 Boeing BA.N 787 Dreamliners supplémentaires en exerçant la plupart de ses options contractuelles auprès du constructeur aéronautique américain, ont indiqué des sources du secteur.

La compagnie aérienne, qui a effectué le mois dernier son premier vol commercial payant, a commandé jusqu’à 72 Boeing Dreamliners en 2023, dont 39 commandes fermes et des options pour 33 appareils supplémentaires.

La conversion par Riyadh Air de la majeure partie de ces options en achats fermes pourrait être annoncée durant le salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, la semaine prochaine, ont indiqué ces sources, tout en précisant que les détails faisaient encore l’objet de discussions.

Riyadh Air et Boeing ont tous deux refusé de commenter cette information.

(Rédigé par Tim Hepher; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)