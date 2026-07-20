Riyadh Air confirme une commande de 6 Airbus A350-1000 supplémentaires

La compagnie saoudienne renforce son engagement envers l'A350-1000 afin de soutenir son expansion internationale et ses objectifs à l'horizon 2030.

Riyadh Air annonce la confirmation d'une commande ferme de 6 Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son engagement total à 31 appareils. Cette commande s'inscrit dans l'accord annoncé en 2025, qui prévoyait jusqu'à 50 A350-1000.

La compagnie deviendra le premier opérateur saoudien de l'A350-1000 et prévoit d'utiliser cet appareil pour accompagner son développement international. Elle vise à desservir plus de 100 destinations dans le monde d'ici 2030, dans le cadre de la stratégie Saudi Vision 2030.

L'A350-1000 est un avion gros-porteur long-courrier capable de parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale. Selon Airbus, il permet de réduire de 25% la consommation de carburant, les coûts d'exploitation et les émissions de dioxyde de carbone (CO?) par rapport aux appareils concurrents de génération précédente.

Pour rappel, la compagnie saoudienne a également annoncé ce matin avoir passé une importante commande auprès de Boeing, portant sur 28 Boeing 787 Dreamliner supplémentaires.