Rivian rappelle près de 35 000 camionnettes de livraison aux États-Unis en raison d'un problème de ceinture de sécurité

Rivian Automotive RIVN.O rappelle 34 824 véhicules de livraison électriques aux Etats-Unis car leur système de ceinture de sécurité peut ne pas retenir correctement le conducteur, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident, a indiqué le fabricant de véhicules électriques dans une déclaration à l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) mardi.

Rivian a déclaré ne pas avoir connaissance d'incidents ou de blessures liés à ce problème, quel que soit le marché. Le rappel concerne certains modèles EDV 2022-2025.

Le régulateur automobile américain a ouvert uneenquête préliminaire sur les 17 198 camionnettes de livraison électriques de Rivian en septembre après des plaintesconcernant des câbles qui s'effilochaient, se cassaient ou s'effilochaient, exposant les conducteurs au risque de ne pas être attachés en cas d'accident ou d'arrêt soudain.

Selon Rivian, le problème survient lorsque les conducteurs s'assoient à plusieurs reprises sur une ceinture de sécurité déjà bouclée, ce qui endommage le câble du prétensionneur, un composant clé conçu pour tendre instantanément la ceinture en cas de collision ou de décélération soudaine.

Le fabricant de véhicules électriques a publié une mise à jour logicielle qui permet de détecter automatiquement toute mauvaise utilisation de la ceinture de sécurité par le conducteur.

En outre, Rivian inspectera et, si nécessaire, remplacera gratuitement l'ensemble de prétension de la ceinture de sécurité du conducteur dans les véhicules concernés.