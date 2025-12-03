 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,72
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rivian rappelle près de 35 000 camionnettes de livraison aux États-Unis en raison d'un problème de ceinture de sécurité
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2)

Rivian Automotive RIVN.O rappelle 34 824 véhicules de livraison électriques aux Etats-Unis car leur système de ceinture de sécurité peut ne pas retenir correctement le conducteur, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident, a indiqué le fabricant de véhicules électriques dans une déclaration à l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) mardi.

Rivian a déclaré ne pas avoir connaissance d'incidents ou de blessures liés à ce problème, quel que soit le marché. Le rappel concerne certains modèles EDV 2022-2025.

Le régulateur automobile américain a ouvert uneenquête préliminaire sur les 17 198 camionnettes de livraison électriques de Rivian en septembre après des plaintesconcernant des câbles qui s'effilochaient, se cassaient ou s'effilochaient, exposant les conducteurs au risque de ne pas être attachés en cas d'accident ou d'arrêt soudain.

Selon Rivian, le problème survient lorsque les conducteurs s'assoient à plusieurs reprises sur une ceinture de sécurité déjà bouclée, ce qui endommage le câble du prétensionneur, un composant clé conçu pour tendre instantanément la ceinture en cas de collision ou de décélération soudaine.

Le fabricant de véhicules électriques a publié une mise à jour logicielle qui permet de détecter automatiquement toute mauvaise utilisation de la ceinture de sécurité par le conducteur.

En outre, Rivian inspectera et, si nécessaire, remplacera gratuitement l'ensemble de prétension de la ceinture de sécurité du conducteur dans les véhicules concernés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
17,2300 USD NASDAQ +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:03 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome
    Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    par Valentina Za Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank