Rivian présente une puce de conduite autonome personnalisée et un pack d'assistance à la conduite de 2 500 dollars

L'entreprise vise une autonomie de niveau 4 avec son nouveau modèle AI

Les modèles R2 de Rivian seront équipés de capteurs LIDAR

Un assistant IA pour gérer les commandes du véhicule et signaler les problèmes de réparation

Les actions de Rivian chutent de 9 %

Rivian Automotive RIVN.O a dévoilé jeudi sa première puce informatique personnalisée pour la conduite autonome, délaissant les processeurs de Nvidia

NVDA.O , et un nouveau pack payant d'assistance à la conduite appelé Autonomy+ avec des prix bien inférieurs à ceux de son rival Tesla TSLA.O .

Les actions du fabricant de camionnettes et de SUV étaient en baisse d'environ 9 % dans les échanges de l'après-midi, sa plus forte baisse en pourcentage depuis près d'un an.

Les annonces, faites lors du premier Autonomy and AI Day de Rivian, interviennent alors que les constructeurs automobiles du monde entier déversent des milliards dans les systèmes d'IA qui alimentent les technologies de conduite autonome attendues depuis longtemps et qui ont été confrontées à plusieurs défis techniques.

Rivian a déclaré que son objectif à long terme est l'autonomie de niveau 4, dans laquelle un véhicule peut fonctionner sans intervention humaine dans certaines conditions, et que son nouveau modèle d'IA fondamental formé sur de grandes quantités de données de conduite réelles et simulées, appelé Large Driving Model, soutiendra ces efforts.

La nouvelle puce interne, appelée Rivian Autonomy Processor, augmentera la capacité des véhicules à traiter les données provenant des caméras, du LIDAR et d'autres capteurs, ce qui est essentiel pour atteindre l'objectif de niveaux plus élevés de conduite autonome.

Tesla développe également ses propres puces d'intelligence artificielle, produites par Samsung 005930.KS et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

"Le développement de silicium personnalisé nécessite des capitaux importants, mais c'est le bon choix à long terme. Apparemment, ils investissent déjà depuis plusieurs années, donc je ne m'attendrais pas à une forte augmentation des coûts", a déclaré Vitaly Golomb, associé gérant chez Mavka Capital et investisseur chez Rivian.

Vidya Rajagopalan, vice-président senior de Rivian, a déclaré que la société s'attendait à ce que « lors du lancement fin 2026, il s'agisse de la combinaison la plus puissante de capteurs et de calculs d'inférence dans les véhicules grand public en Amérique du Nord. »

Le pack d'assistance à la conduite Autonomy+, proposé au prix de 2 500 dollars en une seule fois ou de 49,99 dollars par mois, comprendra une fonction mains libres universelle qui fonctionne sur plus de 5,6 millions de kilomètres de routes à travers les États-Unis et le Canada. Ce prix est nettement inférieur à celui de Tesla, qui propose 8 000 dollars pour l'achat de son système Full Self-Driving, ou 99 dollars par mois sous forme d'abonnement.

Rivian a également indiqué qu'elle ajouterait des capteurs LIDAR pour la cartographie tridimensionnelle à ses modèles R2 de nouvelle génération, afin d'améliorer leur capacité à identifier les obstacles et l'état de la route. Cette approche reflète celle de Waymo d'Alphabet GOOGL.O .

Ses efforts en matière de puces et de modèles de conduite aideront Rivian à étendre les capacités de conduite mains libres plus tard ce mois-ci et à déployer la conduite autonome point à point l'année prochaine, a déclaré le directeur général RJ Scaringe. La société prévoit de lancer la fonctionnalité "yeux fermés" en 2026.

Rivian a également présenté un assistant IA qui, selon elle, peut gérer certaines fonctions du véhicule, se synchroniser avec des applications et signaler des problèmes de réparation potentiels.

REFROIDISSEMENT DE LA DEMANDE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ces annonces interviennent alors que la demande de véhicules électriques s'est refroidie aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars. Rivian a réduit ses pertes depuis le début de l'année, mais a revu à la baisse ses prévisions de livraison pour l'ensemble de l'année , à savoir entre 41 500 et 43 500 véhicules. Les analystes s'attendent à ce que la demande reste inégale en l'absence du crédit d'impôt de 7 500 dollars.

Le SUV R2 moins coûteux de Rivian, qui devrait rivaliser avec le crossover Model Y le plus vendu de Tesla, est considéré comme essentiel pour atteindre les acheteurs les plus sensibles au prix.