Wall Street cale, le choix de Trump pour diriger la Fed dans toutes les têtes

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, lestée par le secteur technologique, et accueillant sans grande surprise le nom proposé par Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones a cédé 0,36%, l'indice Nasdaq a lâché 0,94% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,43%.

"Le sentiment d'aversion au risque (qui incite à se défaire de certaines actions, NDLR) continue de régner à Wall Street", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'analyste note "une nouvelle séance de sous-performance des valeurs technologiques par rapport à l'ensemble des actions". Le secteur des semi-conducteurs a été particulièrement touché: AMD a reculé de 6,13%, Micron de 4,80% et Nvidia , première capitalisation mondiale, a perdu 0,72%.

Annoncée quelques heures avant l'ouverture, la décision prise par Donald Trump de proposer Kevin Warsh comme futur président de la banque centrale américaine a marqué la journée.

L'homme est un habitué des milieux d'affaires et a déjà été gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011.

Pour Jack Ablin, de Cresset, "Kevin Warsh a toujours été un peu plus +faucon+ (favorable a une politique monétaire restrictive, NDLR) que les autres candidats" évoqués par la Maison Blanche pour prendre la succession de Jerome Powell.

Selon lui, "une partie" de la baisse des cours est donc due à l'idée que le possible nouveau patron de l'institution "ne sera pas aussi accommodant que le marché ne l'avait prévu".

Le marché boursier voit généralement d'un bon oeil les baisses de taux, synonymes de bénéfices en hausse pour les entreprises.

"M. Warsh est historiquement un +faucon+ et a maintenu tout au long de sa carrière une orthodoxie en matière de politique monétaire disciplinée (...) cependant, il s'est récemment rallié à la préférence du président Trump pour des coûts d'emprunt plus bas, ce qui lui a très probablement valu d'être sélectionné", juge Jose Torres.

Ce choix n'a en tout cas pas fait trembler le marché obligataire. Vers 21H25 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance 10 ans était de 4,24%, contre 4,23% à la clôture la veille.

Celui des emprunts à deux ans, plus sensible aux évolutions monétaires, reculait de 3,56% à 3,52%.

Pour être effective, la nomination de M. Warsh devra être confirmée par le Sénat, où le parti présidentiel est majoritaire.

Sur le plan des données économiques, l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis a progressé de 0,5% en décembre par rapport au mois précédent, un rythme plus marqué que ne l'anticipaient les marchés.

Côté entreprises, le secteur minier a été percuté de plein fouet par la chute des cours des métaux précieux. Newmont a glissé de 11,49%, Freeport-McMoRan de 7,52%.

Après une large partie de séance dans le rouge, Apple a finalement gagné 0,46% à 259,48 dollars.

La firme à la pomme a publié jeudi des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes, portés par des ventes record de l'iPhone, son produit phare, et un regain de forme en Chine, mais voit ses prévisions assombries par la pénurie de composants.

Le géant pétrolier américain ExxonMobil est parvenu à avancer de 0,63% à 141,40 dollars, après avoir publié des résultats contrastés pour le quatrième trimestre, notamment un recul de son bénéfice net.

Son concurrent Chevron (+3,34% à 176,90 dollars) a été encore plus recherché, malgré un recul de ses performances financières pour les trois derniers mois de 2025. L'entreprise a dit vendredi discuter avec le Venezuela sur la question de l'exploitation de ses ressources pétrolières.

