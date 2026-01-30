Peloton supprime 11 % de son personnel, y compris des équipes d'ingénieurs, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peloton Interactive PTON.O a supprimé 11% de ses employés afin de réduire ses coûts dans le cadre de ses efforts de redressement, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant une personne ayant connaissance de l'affaire. La généralisation des licenciements constituerait une autre mesure importante prise par le directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes du fabricant de produits de fitness l'année dernière et a remanié sa gamme de produits et augmenté les prix du matériel et des abonnements afin de consolider les finances de l'entreprise. L'entreprise employait plus de 2 600 personnes au 30 juin 2025, selon son rapport annuel pour l'année fiscale 2025.

Vendredi, M. Stern a informé le personnel de cette décision, qui touche principalement les ingénieurs travaillant sur la technologie et les efforts liés à l'entreprise, selon le rapport.

Peloton n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Les actions dePeloton sont en baisse de plus de 9 % depuis le début du mois, après avoir chuté de près de 30 % l'année dernière.