 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peloton supprime 11 % de son personnel, y compris des équipes d'ingénieurs, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peloton Interactive PTON.O a supprimé 11% de ses employés afin de réduire ses coûts dans le cadre de ses efforts de redressement, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant une personne ayant connaissance de l'affaire. La généralisation des licenciements constituerait une autre mesure importante prise par le directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes du fabricant de produits de fitness l'année dernière et a remanié sa gamme de produits et augmenté les prix du matériel et des abonnements afin de consolider les finances de l'entreprise. L'entreprise employait plus de 2 600 personnes au 30 juin 2025, selon son rapport annuel pour l'année fiscale 2025.

Vendredi, M. Stern a informé le personnel de cette décision, qui touche principalement les ingénieurs travaillant sur la technologie et les efforts liés à l'entreprise, selon le rapport.

Peloton n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Les actions dePeloton sont en baisse de plus de 9 % depuis le début du mois, après avoir chuté de près de 30 % l'année dernière.

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,6000 USD NASDAQ -2,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank