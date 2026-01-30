Les Etats-Unis vont entrer en paralysie budgétaire, une issue rapide espérée

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 29 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le Sénat américain doit voter vendredi sur un paquet budgétaire qui, s'il n'empêchera pas une paralysie partielle de l'administration fédérale à minuit, donne espoir que ce "shutdown" soit de courte durée.

Passé minuit vendredi soir, plusieurs ministères verront leur financement à sec et devront mettre au chômage technique une partie de leurs fonctionnaires, comme ce fut le cas entre octobre et novembre dernier, lors du précédent blocage.

Dans le contexte des opérations de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, les démocrates refusent d'adopter le nouveau budget proposé pour le ministère de la Sécurité intérieure, le DHS, et demandent au gouvernement d'adopter des réformes pour l'ICE, jugée hors de contrôle.

Le "shutdown" pourrait toutefois être de courte durée, puisqu'un compromis a été trouvé jeudi soir entre Donald Trump et les démocrates. Ces derniers ont accepté d'adopter cinq des six volets du texte budgétaire, tandis que la partie concernant le DHS fera l'objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines.

"La seule chose qui puisse ralentir notre pays, c'est un autre +shutdown+ long et néfaste de l'Etat fédéral", a déclaré le président républicain sur sa plateforme Truth Social.

- "Police secrète" -

Après avoir bloqué le processus pour une adoption rapide du nouveau texte, un sénateur républicain a finalement levé ses objections vendredi, et un vote final doit avoir lieu dans l'après-midi.

Mais puisque cette version est différente de celle approuvée auparavant par la Chambre, la proposition de loi devra faire la navette retour avant une éventuelle adoption définitive par le Congrès.

Un vote à la chambre basse ne pourra pas avoir lieu avant lundi au plus tôt, et l'Etat fédéral se retrouvera donc bien à minuit vendredi en situation de "shutdown" partiel.

Il n'est pas assuré non plus que la Chambre accepte la nouvelle version concoctée par le Sénat.

La semaine dernière, le texte semblait se diriger vers une adoption avant la date limite du 31 janvier, mais les événements de samedi dernier à Minneapolis ont changé la donne.

Le décès d'Alex Pretti, tué comme Renee Good quelques jours plus tôt par des agents fédéraux dans cette métropole du nord des Etats-Unis, a provoqué un mouvement d'indignation au sein de la classe politique.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a listé vendredi les demandes démocrates, disant vouloir "freiner l'ICE et mettre fin à la violence".

Pour cela, l'élu démocrate exige notamment la fin des "patrouilles volantes" et l'interdiction du port de cagoules par les agents.

"Plus de police secrète", a-t-il lancé dans l'hémicycle.

- 60 voix requises -

En raison des règles en vigueur au Sénat, 60 voix sur 100 sont nécessaires pour adopter un texte budgétaire, et les républicains, même s'ils disposent de la majorité, ont donc besoin de l'appui de plusieurs élus de l'opposition pour adopter leur proposition de budget.

Si un "shutdown" est désormais inévitable vendredi soir, les Etats-Unis ne connaîtront probablement pas une répétition du blocage d'octobre et novembre dernier, le plus long de l'histoire des Etats-Unis, lorsque républicains et démocrates avaient bataillé pendant 43 jours sur la question de subventions d'assurance santé.

Des centaines de milliers de fonctionnaires avaient alors été mis au chômage technique, tandis que d'autres aux missions considérées comme essentielles avaient dû continuer à travailler. Mais tous avaient dû attendre la fin de la paralysie budgétaire pour recevoir leur salaire.

Le dernier "shutdown" n'avait pris fin qu'avec la décision de quelques sénateurs démocrates de voter pour un texte budgétaire concocté par les républicains, en échange de promesses de concessions sur ces subventions.

Leur décision avait été fortement critiquée par de nombreux sympathisants démocrates, qui souhaitent voir une opposition plus vigoureuse face à Donald Trump.