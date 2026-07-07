Rivian lève 1,5 milliard de dollars et le titre chute en Bourse

Rivian Automotive a annoncé une émission publique de 75 millions d'actions ordinaires de catégorie A, une opération qui a entraîné un recul d'environ 12% du titre en début de séance. Sur la base du cours de clôture de lundi, fixé à 20,14 dollars, cette levée de fonds devrait rapporter près de 1,51 milliard de dollars. Le constructeur a également prévu une option permettant aux banques de souscrire jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires.

Les fonds serviront notamment à financer les apports en capitaux prévus dans le cadre d'un accord de prêt avec le département américain de l'Energie. Cette opération intervient après la suspension de l'objectif de rentabilité fixé à 2027, Rivian ayant décidé d'accroître ses investissements dans les technologies de conduite autonome et le développement de sa prochaine génération de véhicules, dont le SUV R2, considéré comme stratégique pour son avenir.

Parallèlement, Rivian a publié des estimations préliminaires supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars, contre un consensus de 1,45 milliard selon LSEG. Sa trésorerie et ses placements à court terme atteignaient 5,3 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 4,8 milliards trois mois plus tôt, renforçant sa position financière malgré la dilution liée à cette levée de capitaux.