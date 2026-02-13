Rivian grimpe en flèche grâce à des perspectives de livraison optimistes pour les SUV R2 moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O ont bondi de 19,5 % à 16,73 $ dans les échanges de pré-marché

** Les bénéfices de la société pour le quatrième trimestre de mercredi ont battu les estimations de Wall Street

** RIVN a déclaré que ses nouveaux SUV R2, plus abordables, rivaux du modèle Y de Tesla TSLA.O , le plus vendu, entraîneraient une augmentation de 53% des livraisons en 2026

** Le chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars au quatrième trimestre a battu l'estimation moyenne des analystes de 1,26 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les analystes pensent que le modèle R2 moins cher aidera le fabricant de VE à compenser les pertes liées à l'expiration des crédits d'impôt et à stimuler la demande

** Optimiste quant au pipeline à long terme de l'entreprise et au positionnement de l'automobile 2.0, mais voit un risque de demande en 2026 pour le R1/R2 (les VE phares de RIVN) en raison de retards dans l'intégration de l'équipement du véhicule autonome Gen 3 - Morgan Stanley

** 29 analystes estiment que l'action est "conservée" en moyenne; leur estimation médiane est de 17 $ - données compilées par LSEG

** RIVN a gagné ~48% en 2025; l'action a baissé de 29% depuis le début de l'année