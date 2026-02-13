Rivian fait un bond en avant grâce à son futur SUV abordable qui stimule les prévisions de livraisons de véhicules électriques

Les actions de Rivian RIVN.O ont bondi de 19% avant la cloche vendredi après que le fabricant de véhicules électriques a prévu un bond de 53% de ses livraisons annuelles, misant sur le lancement de ses SUV abordables - une étape clé dans sa poussée vers la rentabilité.

Le nouveau modèle R2 devrait être lancé au cours du deuxième trimestre avec un prix de départ de près de 45 000 $ - similaire au modèle Y de Tesla TSLA.O - et que Rivian espère voir attirer davantage d'acheteurs.

"Pour l'action elle-même, rien ne compte plus que le lancement en temps voulu du SUV R2, et à cet égard, Rivian reste essentiellement sur la bonne voie", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Le lancement du R2 intervient alors que plusieurs constructeurs automobiles historiques réduisent leur production actuelle et prévue de VE après les changements de politique de l'administration Trump, notamment les nouveaux tarifs douaniers sur les importations de pièces automobiles et l'abandon des principales pénalités sur les émissions.

Des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et General Motors GM.N ont chacun annoncé des milliards de dollars de dépréciations alors qu'ils restreignent leurs ambitions en matière de VE.

Rivian, qui n'est toujours pas rentable, s'attend à ce que les livraisons globales se situent entre 62 000 et 67 000 véhicules cette année, contre des estimations de 64 130 véhicules, selon les données de Visible Alpha.

La perte ajustée par action du fabricant de VE pour le quatrième trimestre s'est élevée à 54 cents, inférieure aux estimations de 68 cents.

"Rivian a connu sa part de problèmes dans son parcours pour devenir un acteur majeur dans le monde des véhicules électriques, mais les résultats du quatrième trimestre suggèrent que l'entreprise est en train de trouver son rythme de croisière", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

L'action de la société a grimpé de plus de 48 % l'année dernière, en partie grâce à l'optimisme suscité par la R2. Mais le sentiment général autour des VE a été modéré cette année, entraînant une baisse de 29 % de l'action de Rivian, tandis que Tesla a chuté d'environ 7 %.